Buscan a Noa, una perrita desaparecida el día 16 en Boya

La localidad de Boya, en la provincia de Zamora, mantiene activa la búsqueda de Noa, una perrita de 13 años desaparecida el pasado lunes 16 en torno a las 18:00 horas. El animal se perdió por el entorno del pueblo y, pese a los esfuerzos realizados desde entonces, todavía no ha podido ser localizado.

Según ha explicado su propietaria, Noa viajaba habitualmente con ella y forma parte de su vida desde hace más de una década. “Lleva 13 años conmigo, siempre juntas”, señala en el mensaje difundido a través de redes sociales y canales vecinales. La desaparición ya ha sido denunciada, aunque al tratarse de un animal doméstico, los servicios de emergencia no activan dispositivos específicos de búsqueda como en otros casos.

La dueña ha contactado con el 112 y con la Guardia Civil (062) tras constatar que el animal no regresaba a casa. Desde ese momento, vecinos y conocidos han iniciado una búsqueda por caminos y alrededores del municipio, sin resultados positivos hasta el momento.

Noa es una perrita de pequeño tamaño, una Yorkshire Terrier de pelo largo y color Marrón/dorado claro y llevaba una coletita. Está castrada y, según ha indicado su propietaria, padece demencia asociada a la edad, lo que podría dificultar que encuentre el camino de regreso por sí sola. Esta circunstancia incrementa la preocupación de la familia, que insiste en la necesidad de localizarla cuanto antes.

Se ofrece recompensa económica

“No se harán preguntas, solo queremos que vuelva”, subraya la dueña en el aviso, en el que se facilita un número de teléfono para cualquier dato que pueda resultar útil.

Se busca a Noa / Cedida

La petición de colaboración se ha extendido a municipios cercanos, ante la posibilidad de que el animal se haya desplazado por caminos rurales o haya sido recogido por alguien que desconozca que está siendo buscado. El boca a boca y la difusión en redes sociales se consideran claves en estos primeros días.

Desde la familia hacen un llamamiento a cualquier persona que haya visto a una perrita con estas características en la zona de Boya o alrededores para que se ponga en contacto lo antes posible. Cada pista puede resultar determinante para que Noa regrese a casa tras más de trece años de convivencia ininterrumpida.