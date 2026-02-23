El Atenazador de San Vicente de la Cabeza conquista Liébana

Se trata de la única mascarada de verano conocida en la Península Ibérica pues desde siempre tenía lugar coincidiendo con la festividad de San Pedro Apóstol, el 29 de junio, aunque tras perderse, al recuperarse, aun manteniéndose en la época estival, se retrasó su celebración para hacerla coincidir a hora cada año con día 11 de agosto: fiestas de San Lorenzo Mártir.

Los vecinos, a través de la asociación cultural "El Atenazador", que preside Adrián Blanco Rivera, están haciendo un gran esfuerzo cada año para llevar su mascarada a diferentes puntos de España y Portugal, más teniendo en cuenta que son ellos mismos quienes se costean los largos viajes. El Atenazador de San Vicente es la mascarada más viajera de Zamora y ya ha estado en lugares tan dispares como Galicia, Cantabria, Navarra, Madrid, Bemposta, Braganza y Lisboa.

La Red Cántabra de Desarrollo Rural (Naturea Cantabria) abrió el encuentro por la mañana con la ruta de senderismo "La Paré de Piasca" financiada por la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación de Cantabria.

La carrera del androido fue el gran atractivo del día carnavalesco ya en plena cuaresma desde el "Praos los Llanos" hasta la iglesia de Santa María la Real con la participación del alistano Atenazador de San Vicente de la Cabeza representando a la provincia de Zamora, junto al gallego "Endroido de Cobres" en Pontevedra, los "Zamarrones de los Carabeos" de Cantabria y los anfitriones el "Androido de la Paré de Piasca".

Junto a ellos desde diferentes puntos de Cantabria allí estuvieron animando el cotarro la banda de gaitas "Peña Gedio", el Aula de Cultura Tradicional del Valle de Camaleño y la Cofradía del Aguardiente de Orujo y del Vino de Liébana.

Los alistanos participaron de la visita cultural guiada a la histórica iglesia románica Santa María la Real de Piasca, declarada en 1930 Monumento Nacional, para luego participar en la comida de hermandad y convivencia a base de paella y te con orujo.

Delegación desplazada para representar a la mascarada de San Vicente de la Cabeza. | CH. S.

Los Atenazadores en tierras cántabras fueron Alexander Vaquero Canas, Héctor Palmero Vara y Aitor Caballero Pérez. Por primera vez la Filandorra fue interpretada por una mujer: María Belén Blanco Rivera, mientras que dando vida al "Novio" y a la "Novia" estuvieron respectivamente Iván Fernández Ferrero y Andrea Flores Ferrero. Fueron los "Pobres" Pili González Cisneros, Blanca Rodríguez Lorenzo y Ricardo Belver Silva. Portando la Capa Parda Alistana de Honras y Respeto estuvo Agustina Rivera Flechoso.

Fin de semana ajetreado para los de San Vicente de la Cabeza pues el sábado también participaron junto a otras mascaradas zamoranas en el desfile de Madrid: Adrián Blanco Rivera, Víctor Fernández Caballero e Ismael Alonso Vaquero (Atenazadores), Paulino Blanco Garrido (Filandorra), José Antonio Alonso Vaquero (Novio), Marifé Alonso Vaquero (Novia), José Luis Ferrero Vara, Marcos Peláez Vaquero, Juan Manuel Fernández Chimeno y Casio Rodríguez Pérez (Pobres) y José Alonso Vaquero (Capa Parda Alistana).

Mantener la tradición

Según manifiesta Adrián Blanco Rivera presidente del Atenazador: "Recuperar y mantener las tradiciones no es fácil y más aún en el caso de las mascaradas donde son muchos personajes. Antaño eran cosa solo de los mozos y ya era complicado encontrar voluntarios suficientes, sin embargo, con la entrada de las mujeres hemos logrado revertir la situación e incluso como nos ha pasado esta semana representar la mascarada el mismo fin de semana en dos lugares diferentes Madrid y Cantabria. Por suerte los niños y niñas, así como los adolescentes se están involucrando mucho y tenemos garantizado el recambio generacional como poco a corto y a medio plazo.

Las mascaradas son una tradición que engancha y muestra de ello es Paulino Blanco Garrido, un alistano camino de la jubilación de San Vicente de la Cabeza que, nacido el 22 de julio de 1964, allá por 1983, con apenas veinte años, se vistió por primera vez de Atenazador y 43 años después sigue al pie del cañón desplazándose allá donde haga falta a pesar de la edad, siguiendo los pasos de su padre Serafín Blanco Vara que, nacido el 25 de enero de 1936 dio vida al personaje de 1951 a 1956: "Solo hay una manera de salvar y preservar las tradiciones, conseguir que nuestros hijos y nietos sientan como suyos los aconteceres de sus padres y abuelos". La tradición continúa.