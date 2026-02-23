Arde un camión de agua en la N-VI a la altura de Cerecinos de Campos

Un camión de agua ha quedado calcinado tras incendiarse cuando circulaba por la carretera N-VI a la altura de Cerecinos de Campos, en dirección Madrid. El suceso obligó a movilizar a varios servicios de emergencia y provocó retenciones puntuales mientras se desarrollaban las labores de extinción y aseguramiento de la vía.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del parque de Bomberos de Tierra de Campos y del parque de Bomberos de Benavente, que trabajaron de manera coordinada para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara a la vegetación colindante o a otros vehículos que transitaban por la zona en ese momento.

La Guardia Civil reguló el tráfico durante la intervención y garantizó la seguridad en el entorno del siniestro. La presencia de humo visible desde varios puntos de la carretera alertó a otros conductores, que dieron aviso a los servicios de emergencia.

Aunque el vehículo quedó completamente afectado por el fuego, por el momento no han trascendido datos oficiales sobre las causas del incendio. Tampoco se han confirmado daños personales, a la espera de que las autoridades faciliten más información sobre el estado del conductor y las circunstancias exactas en las que se originó el fuego.

Intervención rápida para evitar riesgos mayores

El hecho de tratarse de un camión cargado de agua redujo el riesgo de explosión o vertidos peligrosos, si bien el incendio generó una intensa humareda y obligó a extremar las precauciones en la zona. Los bomberos trabajaron durante varios minutos para enfriar la estructura del vehículo y asegurar que no se reavivaran las llamas.

Una vez extinguido el incendio, se procedió a la retirada del camión y a la limpieza de la calzada para restablecer la circulación con normalidad en este tramo de la N-VI, una vía con importante tránsito de vehículos pesados.

El incidente vuelve a poner de manifiesto la importancia de la rápida coordinación entre los distintos cuerpos de emergencia en la provincia para garantizar la seguridad en la red viaria.