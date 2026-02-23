Ahora Decide urge a impulsar un Plan de ayudas y recuperación del patrimonio dañado en Fermoselle

Ahora Decide insta al Ayuntamiento de Fermoselle, Diputación de Zamora y a la Junta de Castilla y León a poner en marcha un Plan que garantice la protección del patrimonio milenario de la localidad tras los últimos desprendimientos ocasionados por el tren de borrascas.

La formación pide habilitar una partida de ayudas dirigidas a los propietarios de las bodegas, así como de los diferentes inmuebles afectados por filtraciones y derrumbes que garanticen su conservación. Al tiempo, insta a impulsar medidas que afecten a todos los elementos arquitectónicos públicos que garanticen el acceso a todo este rico patrimonio de forma urgente.

Lamentan que los daños provocados por las inclemencias de los últimos meses han puesto en peligro muros, paredes, zarceras, albañales, respiraderos, pozos e infraestructuras de muchas bodegas y calles de titularidad pública y privada y denuncia el "pasotismo" del Ayuntamiento: "Cuando hay un problema, cierra calles o senderos durante meses con prohibición de paso y se limita a pedir un informe a la Diputación que mientras llega el deterioro avanza de forma inexorable y, cuando llega, aunque aconseje actuar, como no hay liquidez ni voluntad política se deja para otro momento", apuntan.

En los dos últimos años, los cronistas han contabilizado más de 40 casos de derrumbes entre fachadas, muros, tejados, zarceras y rincones de un atractivo especial.

Vivienda precintada en Fermoselle. / Ahora Decide

De esta forma, Ahora Decide apunta al patrimonio milenario de Fermoselle -conocido como el pueblo de las mil bodegas- que está "poco a poco desapareciendo sin que las administraciones hagan nada para garantizar un futuro y que puede ser una de las soluciones de este bonito pueblo para evitar su despoblamiento".

"Cualquiera que dé un paseo por Fermoselle tendrá la sensación de que está en un pueblo con mucha historia, pero abandonado 'de la mano de Dios' por todas las instituciones", lo que a su juicio demuestra el "pasotismo y falta de diligencia" de las administraciones responsables al tratarse de una competencia compartida.

La Junta de Castilla y León tiene competencias exclusivas en patrimonio histórico, artístico, monumental, arqueológico y arquitectónico de interés para la Comunidad y en la promoción del turismo, según el Estatuto de Autonomía de Castilla y León y por ello, la Consejería de Cultura de la Junta es la responsable de la tutela, gestión, conservación y ejecución de la legislación sobre patrimonio histórico.

En el caso del consistorio fermosellano, su competencia afecta a la redacción de los planes de protección que determinan los usos y el nivel de conservación de los inmuebles y si son privados sus dueños gestionan su patrimonio, pero siempre bajo la supervisión de la administración autonómica.

La formación recoge a su vez el sentir de los propios vecinos que sostienen que "ya es hora de que alguien haga algo por ellos porque este patrimonio puede suponer unas posibilidades turísticas enormes si se cuida, se protege y se promociona".

La riqueza patrimonial de Fermoselle

Las bodegas subterráneas de Fermoselle son una joya etnográfica e histórica de la provincia de Zamora. Excavadas a mano, en una enorme placa de granito y gneis entre los siglos VII al XIX, se trata de un patrimonio singular y único en España, con arcos de medio punto y sillares de granito de hace un milenio que mantienen una temperatura y humedad constante ideal para la cría del vino. Un legado que define la identidad y el atractivo turístico de esta zona de la provincia de Zamora frontera con Salamanca y Portugal en los Arribes del Duero.