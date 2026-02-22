Usuarios del tren piden incluir la estación de Otero de Sanabria en el recorrido de autobuses

Con una propuesta muy concreta ante el consejero de Movilidad de la Junta, José Luis Sanz, la plataforma Viajeros Jodidos Sanabria-AV y la Asociación Usuarios AV-Sanabria ha puesto sobre la mesa que las cuatro líneas de autobús que pasan por la comarca, paren en la estación AV-Sanabria, una solución viable para dar servicio a los viajeros de la comarca y la estación de Alta Velocidad de Otero de Sanabria, con una cifra de unos 35.000 viajeros al año.

Representantes de las asociaciones de usuarios y los alcaldes de Palacios de Sanabria y Galende se reunieron esta semana con el Consejero de Movilidad de la Junta, José Luis Sanz Merino, para concretar la creación de un grupo de trabajo. Esa mesa estará integrada por los representantes de la Consejería de Movilidad, de la Plataforma y Asociación, Ayuntamientos y operadores que prestan el servicio regular de autobús.

Mayte Mato, miembro de la plataforma de usuarios señalaba que "la reunión ha sido positiva y cordial, se ha presentado un estudio completo y un plan de viabilidad". Las cuatro rutas, tres que unen Sanabria con Zamora y una con Benavente "pasan por la rotonda de estación, a unos 500 metros u 800 más o menos, lo que hace factible entrar en el recinto de la estación para recoger los pasajeros tanto en el recorrido de ida como el de vuelta".

Dos de las líneas parten desde Ribadelago a Zamora, una desde Calabor a la capital y otra de Puebla a Benavente. En cuanto a conciliar los horarios de autobús y tren no se tienen porqué ajustar a los horarios de llegada de AV, sino que como en otras estaciones hay un tiempo de espera para tomar el autobús, como se desprende de los razonamientos de Mayte Mato.

Compensar el tiempo que el autobús tarde en entrar y salir de la estación, cinco minutos, se compensa con el tiempo que se ahorra en las paradas donde no hay viajeros y que no se detiene, o en su defecto "adelantar 5 minutos la salida" desde las cabeceras.

El alcalde de Galende, Miguel Ángel Martos, calificó la propuesta de "razonable" y abogó por adelantar la salida en la cabecera de Ribadelago, señalando además que en su término municipal se concentra el mayor número de paradas de autobús: en la rotonda de Vigo y San Martín, cruce de Pedrazales, Galende, Cubelo, rotonda de Rabanillo y El Puente de Sanabria, y ya en término municipal de Puebla, Castellanos y Puebla Arrabal y Puebla San Francisco.

El horario de mañana actual es de 7 de la mañana y 11 de la mañana, y el de regreso de la tarde 15:30 y 19:30. La diferencia sería para el alcalde, entre 5 y 10 minutos sobre ese horario tanto de ida como de vuelta.