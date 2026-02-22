Las tabaresas recuperan la tradición de las águedas

Tábara vive un fin de semana histórico con la recuperación de las águedas, una fiesta que nadie recuerda cuando fue la última vez que se celebró como tal en la cuna del Scriptorium Tabarense y el Monasterio de San Salvador que hace ya más de mil años habría congregado en Tábara a alrededor de 600 monjes y monjas.

Magnífica la organización por iniciativa de la Asociación Cultural "Magius" que preside Beatriz Antón Gazapo, con la colaboración del Ayuntamiento de Tábara. Alrededor de medio centenar de mujeres dieron el pistoletazo de salida a una tradición que, dado el éxito, se potenciará para su celebración por todo lo alto en el próximo año 2027.

La figura del insigne poeta tabarés León Felipe Camino Galicia fue testigo de la congregación de mujeres, jóvenes y mayores, que por un día sacaron de los arcones, arcas y baúles la ancestral indumentaria tradicional heredada de sus bisabuelas, abuelas y madres para lucirlas como cuando vivieron su mayor esplendor allá por tiempos del rey Alfonso XIII y su esposa María de la Mercedes.

Manteos y gabachas, jubones y faltriqueras, camisas y pañuelos, de paño y de lino, materias primas trabajadas por nuestros antepasados que, tras años de vivir el sueño de los justos entre algodones y olores a bolas de alcanfor, brillaron con luz propia al amparo de la brisa de la mágica Sierra de la Culebra.

Foto de familia con el alcalde de Tábara / Ch. S.

Punto álgido de la jornada a las 12.45 horas cuando el alcalde de Tábara Antonio Juárez entregaba el bastón de mando tabarés a la señora Petri Vara López, la Águeda Mayor. Acto seguido la antigua iglesia del Marquesado de Tábara, dedicada a Nuestra Señora la Virgen de la Asunción, patrona de Tábara y los tabareses, acogía la santa misa como uno de los actos principales y centrales recordando las antiguas "Misas de Parida".

Cumplido el ritual de los rezos, ofrendas y devociones, turno para el jolgorio con una atractivo y animado y colorido desfile de Águedas animado por la música tradicional donde las mujeres y sus trajes fueron las grandes protagonistas.

El restaurante Galicia II acogía la comida de hermandad donde las mujeres tabaresas disfrutaron de un día tan especial. Las mujeres han sido parte de la vida de Tábara desde la más remota antigüedad. En día 30 de octubre del año 968 fallecía en el Monasterio de San Salvador el ilustre caligrafío Magius mientras ultimaba su obra maestra el Beato de Tábara que habrían de culminar sus discípulos Emeterius y la monja Ende.

Ende

Ende está considerada como la primera mujer pintora de nuestra era y junto a Emeterius aparece también en el Beato de Gerona realizado también en el Scriptorium Tabarense de San Salvador. Se considera por los expertos a Ende la responsable de un cambio significativo respecto a Magius, con una mayor policromía y un gran vigor en las formas, aparte de ser el suyo el primer intento por sustituir el aspecto plano de la miniatura anterior mediante la representación de volumen y un naturalismo incipiente que parecen anunciar el románico.

Desde la creación de los municipios hacia 1850 el Ayuntamiento de Tábara solo tuvo durante una legislatura a una mujer como alcaldesa, Ildefonsa Salgado, que también fuera presidenta del grupo de acción local comarcal Asociación para el Desarrollo de Aliste, Tábara y Alba (Adata). Si han sido numerosas las mujeres que han formado parte de la Corporación, siempre en la era democrática, como es el caso de la actual concejala de Cultura de alcalde Francisca Gutiérrez del Río.