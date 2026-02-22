Ya puedes apuntar a tus hijos al campamento de verano en San Pedro de las Herrerías

La Diputación de Zamora abrirá este lunes 23 de febrero el plazo de presentación de solicitudes para participar en el campamento de verano de San Pedro de las Herrerías, que ofrece 90 plazas para niños con edades comprendidas entre los 8 y los 16 años y que se desarrollará del 2 al 9 de agosto.

El plazo de presentación de solicitudes se prolongará hasta el lunes 2 de marzo y se pueden registrar en la sede electrónica de la Diputación o de manera presencial en la sede de la institución.

Si el número de solicitudes supera el de las plazas ofertadas, la Diputación celebrará un sorteo para asignarlas que, en caso de que fuera necesario, se celebrará el 9 de marzo, a las 11.00 horas, en el salón de plenos de la institución.

El campamento de verano se desarrollará del 2 al 9 de agosto, su precio es de 100 euros. Con el paso del tiempo, el campamento se ha convertido en una de las actividades de ocio y tiempo libre destinadas a jóvenes residentes en la provincia y organizadas desde el Servicio de Juventud de la Diputación de Zamora.

Además de ofrecer a los participantes una alternativa de ocio y generar lazos de amistad entre los participantes durante los ocho días de duración de la actividad, el campamento tiene como objetivos fomentar la actividad física, desarrollar actividades de carácter ambiental y dar a conocer a los participantes el rico patrimonio de una provincia «llena de recursos tradicionales y parajes naturales, así como festejos y actividades culturales dignas de conocer y conservar».

Por este motivo, el programa incluye deportes autóctonos y juegos temáticos para dar a conocer las comarcas, las tradiciones y las leyendas. También están previstas dinámicas para fomentar, por un lado, la higiene, el orden en las tiendas y la responsabilidad individual y, por otro, la educación ambiental, el conocimiento de la fauna de la Sierra de la Culebra y la prevención de incendios.

Programa de actividades

Entre otras actividades, los participantes podrán disfrutar de Parkaventura (un circuito entre árboles con tirolinas y troncos de equilibrio), taller de estampación, taller de flora y fauna, el trivial de la provincia de Zamora, Tiro con Arco, el Puzle de las comarcas, el Juego de la Biodiversidad, la Seña Bermeja, Salvar a Doña Urraca, Senderismo, Taller de Astronomía, la Velada Musical o el Cluedo de Zamora.

El programa también incluye tres excursiones para visitar el rico patrimonio de Villardeciervos; recorrer La Ruta de los Forjadores y visitar Mahíde, y disfrutar de El Arca de Noé, en San Juan del Rebollar, un museo al aire libre en el que asombrarse con la fauna autóctona y aprender sobre naturaleza y protección del medio ambiente.

El campamento ofrece atención sanitaria garantizada, participación de monitores profesionales y con formación en seguridad, vigilancia 24 horas y contacto diario con las familias.