Nuevo cierre de filas de los municipios con embalses ante la "oleada de caducidades" que abre Zamora

La "oleada de caducidades" de aprovechamientos hidroeléctricos en el territorio nacional, que tiene en la provincia de Zamora su procedimiento pionero con la extinción de Villalcampo seguida por Castro, mantiene más que alerta a los ayuntamientos afectados por embalses, que no están dispuestos a que se repita la historia como municipios cedentes y sin apenas contraprestación alguna.

La batalla emprendida hace dos años, a raíz de la apertura del expediente de caducidad de Villalcampo, volvía a reactivarse esta semana durante la reunión de la Comisión Ejecutiva de Femembalses, la Federación Nacional de Asociaciones y Municipios con Centrales Hidroeléctricas y Embalses, que cuenta entre sus socios con 24 ayuntamientos zamoranos.

Este órgano ratificó por unanimidad la propuesta presentada ante la Dirección General del Agua respecto a los pliegos de la nueva concesión de la explotación hidroeléctrica de Villalcampo donde los municipios reclaman beneficios para los territorios. Una reafirmación que subraya el camino de "unión y el consenso" alcanzado por los quince representantes de los 530 asociados de Femembalses de cara al rosario de caducidades.

En el horizontes de 2030 se extinguirán 255 concesiones de instalaciones hidroeléctricas que, de cara al futuro, "deben generar progreso y revertir en beneficio de los territorios que han soportado estas infraestructuras, convirtiéndolas en una oportunidad de progreso para estas comunidades rurales" apuntan desde Femembalses, una asociación con notoria presencia zamorana. Javier Aguado, presidente de la Asociación de Entidades Locales Afectadas por Centrales y Embalses de Producción Hidroeléctrica de Zamora y alcalde de San Cebrián de Castro, es vicepresidente de Femembalses y en su Comisión Ejecutiva está también José Martín, alcalde de Almaraz.

Luis Fernando García Nicolás y Javier Aguado, presidente y vicepresidente de Femembalses en la reunión. | FEMEMBALSES

Femembalses defiende una estrategia "sólida y firme" que se sustenta en el acuerdo alcanzado con la Dirección General del Agua, el cual propone incluir en los futuros pliegos de concesión criterios de carácter social, comunitario, medioambiental, turístico o generadores de empleo "que compensen adecuadamente a los municipios afectados".

La posición de la Federación Nacional es clave para marcar el rumbo de los procedimientos de futuro, por eso se han dado también los primeros pasos para defender "con suficiente antelación" los intereses de los municipios afectados por el embalse de Castro, situado aguas abajo de Villalcampo ante el proceso de caducidad de la actual explotación de sus dos centrales, fechada para el 22 de julio de 2028.

Luis Fernando García Nicolás, presidente de Femembalses, defendió ante los miembros de la Comisión Ejecutiva la necesidad de "consolidar un marco que tenga en cuenta las necesidades y derechos de las comunidades rurales que en su momento se vieron afectadas por la construcción de infraestructuras necesarias para el bienestar de toda la sociedad". Los alcaldes se posicionan ante las nuevas concesiones de territorios en muchos casos deprimidos y afectados por la despoblación, como una oportunidad para "generar oportunidades de vida para sus habitantes" y, por tanto, revertir la tendencia demográfica.

Turismo sostenible

La reunión, celebrada en la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias, dio luz verde al presupuesto de femembalses para el ejercicio 2026, en el que se afrontan ilusionantes proyectos como "POCTEP: +H2O: Un destino turístico transfronterizo y sostenible unido por el agua" que, liderado por la Diputación de Zamora y financiado por la Unión Europea, unirá a instituciones españolas y portuguesas en la promoción y el desarrollo de los territorios afectados por embalses.

Por su parte, Maite Bardají, secretaria general de Femembalses, comunicó al Consejo los avances logrados para la firma de un nuevo acuerdo con la Dirección General del Catastro, con el objetivo de ampliar el convenio existente. "Este acuerdo sienta las bases de una imprescindible colaboración institucional para la transmisión de la información necesaria para actualizar las valoraciones catastrales de las infraestructuras hidroeléctricas, aspecto clave para determinar su tributación como Bienes Inmuebles de Características Especiales (BICE)".

En el ámbito tributario, se notificó el traslado a la presidencia de la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados de la propuesta de modificación legislativa de la actual cotización del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). Los Ayuntamientos llevan tiempo luchando por actualizar las "obsoletas tarifas" que gravan sobre las centrales hidroeléctricas.