Crimen en Peleas de Abajo: Muere un hombre de 70 años tras recibir varias puñaladas de su hermano

Un hombre de 70 años ha aparecido muerto este domingo en su vivienda de Peleas de Abajo (Zamora) tras ser agredido por arma blanca por un hermano, de 66 años.

El agresor, que ya ha sido detenido, se encuentra en los calabozos de la comandancia de la Guardia Civil de Zamora. El hombre asestó varias puñaladas a su hermano en la vivienda que ambos compartían en Peleas de Abajo. La víctima ha sido encontrada sobre la cama de su habitación después de que un familiar diera aviso a la Guardia Civil tras encontrarlo muerto.

La última vez que se vio al fallecido fue durante la noche del viernes en el propio pueblo, su localidad de natal.

La sala de operaciones del 112 de Castilla y León recibió el aviso pasadas las 7 de la mañana y cuando llegaron los sanitarios confirmaron su muerte a pesar de haber trasladado hasta Peleas una UVI móvil y más personal sanitario del centro de salud de Corrales del Vino.

Hasta el lugar de los hechos se han trasladado agentes de la Guardia Civil, que instruye las diligencias para alcarar lo ocurrido. El caso está bajo secreto de sumario y el detenido será puesto a disposición judicial tras concluir las actuaciones de investigación.

((Ampliaremos la información))