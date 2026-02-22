Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una empresa local "auxilia" a Fermoselle con la distribución de garrafas de agua

La Diputación fleta mañana un camión desde Calabor para abastecer a la población

Reparto de agua a los habitantes de Fermoselle desde un almacén de distribución del municipio. | CEDIDA

Irene Gómez

Una empresa local de distribución de bebidas está solventando los primeros días el reparto de garrafas de agua a la población de Fermoselle que desde el viernes no puede consumir agua de la red de abastecimiento al no ser apta, tal y como decretaba el Ayuntamiento como consecuencia de la "alta turbidez y conforme a las analíticas periódicas que se vienen realizando".

Fermoselle se suma así a una serie de municipios que en los últimos días se están viendo afectados por los problemas de turbidez y que están obligando a prohibir el consumo.

Como ha confirmado el alcalde de Fermoselle, José Manuel Pilo, tras esa solución de urgencia a través del almacén de la Peña, mañana lunes la Diputación de Zamora fletará un camión de garrafas procedente del Balneario de Calabor para surtir a los habitantes del municipio. "Desde el primer momento el presidente se ha interesado pro la situación" precisa el regidor. La tarde del viernes el Ayuntamiento, a través del almacén local, entregaba una garrafa de 5 litros por habitante, garantizando también el suministro a la Residencia de ancianos con 800 litros. Por su parte, personal del Ayuntamiento lleva el agua embotellada a sus casas a los ancianos y personas con movilidad reducida. Ayer se realizaba una nueva entrega de garrafas a la población.

Como confirma el alcalde, "llevábamos unos días observando cierta turbidez en el agua y haciendo un seguimiento con analíticas periódicas y el problema se ha ido complicando" precisa sobre los problemas en captación de agua, en las proximidades de la presa de Almendra.

