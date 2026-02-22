El detenido por matar a su hermano en Peleas de Abajo seguía tratamiento psiquiátrico

La ausencia de E. S. (70 años), la víctima de asesinato acontecido este fin de semana en Peleas de Abajo, en la partida de cartas semanal no hizo levantar sospechas a los vecinos del pueblo, pero ahora todo encaja. El día anterior estaba todo normal, por eso no le dieron más importancia, han asegurado sus compañeros de juego, que hoy han descubierto el porqué.

Fue el propio agresor, J. S. (66 años), hermano del fallecido, quien ha desvelado el misterio. El supuesto asesino, que se encuentra en tratamiento psiquiátrico, informó de la agresión a otro hermano, que también vive en la misma localidad. Fue este quien terminó dando el aviso a la Guardia Civil al tener conocimiento de los hechos.

A su llegada al domicilio, los agentes del cuerpo se encontraron en su cama al cadáver del hombre, con múltiples puñaladas en el cuerpo. Los primeros indicios apuntan a que el crimen pudo haberse producido la noche del viernes y que el agresor lo habría mantenido en secreto durante más de 24 horas.

Crimen en Peleas de Abajo / Cedida

El agresor, que convivía con la víctima, se encuentra en los calabozos de la comandancia de la Guardia Civil de Zamora en estos momentos, a la espera de ser puesto a disposición judicial cuando concluyan las actuaciones de investigación. El caso se halla bajo secreto de sumario.

La sala de operaciones del 112 de Castilla y León recibió el aviso pasadas las 7 de la mañana, enviando a Peleas de Abajo una UVI móvil y personal sanitario del centro de salud de Corrales del Vino. A su llegada, los sanitarios confirmaron la muerte de E. S. a consecuencia de las puñaladas.