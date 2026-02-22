La denuncia desesperada desde Molezuelas de la Carballeda: "¡Aquí no dimite ni Dios!"

Cerca de 200 personas de la Carballeda, Sanabria y los municipios vecinos de Cubo de Benavente y Uña de Quintana, han respaldado este domingo la movilización de la Alianza UPA-COAG en Molezuelas de la Carballeda para reclamar el arreglo de la carretera autonómica ZA-111 de Rionegro a Nogarejas, vía principal de comunicación entre Astorga y Rionegro del Puente.

La protesta se enfocó además en reclamar medidas para reducir los accidentes de fauna, más de 1.600 accidentes en 2025 en la provincia, con una media de 5 accidentes diarios, como denunció la Alianza. No faltó la reivindicación por la recuperación de las frecuencias de parada de Alta Velocidad “después de ocho meses castigados”.

A la protesta se sumaron vecinos y representantes del Ayuntamiento y la Junta Vecinal de Castrocontrigo de León afectados por el abandono de la carretera, que tiene tráfico comercial, de turismo, moteros, camiones de pizarra y de servicios y hasta camino de Santiago.

José Manuel Soto representante de la comarca en COAG denunció “la discriminación” de la Junta hacia La Carballeda recordando los lazos estrechos territoriales “nuestra catedral está en Astorga, no en Zamora. El camino recto para ir del santuario de Rionegro a Astorga es por aquí”. “Algunos no lo tienen en cuenta. Nos quieren castigar”. Estos pueblos “tienen derecho a seguir existiendo”.

44196968-0518-4fd1-8cb8-741a4f257350 / Araceli Saavedra

Recalcó que la Junta puede acometer las obras “esta carretera no tiene que esperar más por vía de urgencia. Es un territorio afectado por los incendios. Tiene toda la potestad para dar la orden, licitar las obras y empezar a repararla”. Señaló “el verano de la desgracia” por “un verano amargo de incendios y otro verano de abandono y desidia por parte de algunos”.

A las dimisiones que pida el PP “aquí no dimite ni Dios y el que cocina la preparó en la Culebra en 2022”. “No queremos comedia, queremos realidades”. Desde 2022 la Junta no ha reparado ninguna carretera autonómica de la Sierra afectada por los incendios, solo ha actuado en el camino de Otero de Bodas a Ferreras de Arriba”.

Soto denunció “públicamente una injusticia ¿cómo es posible que unos kilómetros más allá se haya reparado la carretera y aquí no. Allí es León, aquí es Zamora. ¿Allí está la potencia y aquí está la marginación?”. La carretera “ni es blanca ni es azul es un servicio público importante”. Con números en la mano, la carretera estuvo incluida en el Plan de Carreteras 2008-2020. PP y Vox votaron en contra de las Proposiciones No de Ley del PSOE para reparar el firme. En 2019, la Junta licitó la reparación de 3 kilómetros en el término de Nogarejas (León) en 299.000 solo hasta el límite de provincia.

Denunció las carencias y la falta de servicios públicos frente a la administración autonómica que reclama al Gobierno Central por la dispersión “pues que reparta”. Recordó que “la reivindicación es pueblo a pueblo”.

Cruz en una zona donde hubo un accidente en la carretera / Araceli Saavedra

El que fuera alcalde de Molezuelas Tomás Osorio Osorio movió cielo y tierra para entrevistarse con todos los delegados territoriales “con Oscar Regueras, con Clara San Damián, con Leticia García” para arreglar la carretera que no se arregló hasta la fecha.

Los accidentes por la fauna en carreteras de la provincia en 2025 fueron más de 1.600, una media de 5 diarios. Reclamó medidas preventivas con calzadas despejadas y limpieza de los márgenes de la carretera “que están inundadas de monte, espino, maleza, leña”. En la Nacional 525 “las matas de roble están en lo hondo de la cuneta, en Asturianos, en Palacios”. Recuerdo especial para aquel vecino que se mató contra un ciervo cuando regresaba de la concentración de Motos del Lago de Sanabria. Reiteró que la Nacional 631 era la más conflictiva pero se han realizado limpiezas que han ayudado a reducir accidentes.

Tren

Con un “hay que joderse con el alcalde de Vigo” y la pretensión de que aún hay que reducir más paradas de Madrid a Vigo, Soto arrancó con la defensa de las frecuencias de paradas en la estación AV Sanabria de Otero de Sanabria. “Un carballés y un sanabrés tienen el mismo derecho que él a subirse al tren siempre que pague el billete. El tren es para todos”. “señor alcalde de Vigo, como tengamos que volver Vigo, se va a apagar Vigo, no se va a apagar el árbol, y usted va a salir corriendo porque estamos hartos de que nos falte al respeto”. Recordó que el presidente de RENFE “viene a veranear por aquí cerca, y la gente de aquí, de Carmarzana y de Vidriales también usan la estación de Sanabria”.

Manifestación en Molezuelas de la Carballeda / Araceli Saavedra

Reivindicó las paradas de AV después “de 8 meses castigados con el tren” la supresión de frecuencias de paradas “que paren los trenes que bajan a Madrid o suben a Vigo”. “El mejor homenaje que le podemos hacer a aquellas mujeres y hombres es que vamos a seguir peleando y batallando, que se entere el ministro, el alcalde de Vigo, el de RENFE y María Santísima ¡Qué no vamos a parar!”.

La reducción de tiempos y aumento de velocidad fue una demanda “hasta las Navidades todos queríamos que el tren corriera más, a 300, a 400. Una hora no, media. Vino la desgracia”. Ahora lo prioritario es “la seguridad” tras el accidente de Adamuz. “Los cinco minutos que pierde el tren en Sanabria ya no son tan importantes ¿verdad señor Caballero?”. Ante el “orgullo del poder” lo más difícil es “dar el brazo a torcer”.

Isabel Peláez presidenta de la Junta Vecinal de Castrocontrigo y natural de San Pedro de Ceque “hay mucha de la zona de León que se desplaza hasta aquí hasta la zona de Rionegro o esta zona”. La zona de Castrocontrigo “y La Baña que es donde yo trabajo, esa carretera está muy mal y de ahí sale mucho producto de pizarra, 20 camiones o 50 camiones al día y también tienen que venir por aquí”. El alcalde de Castrocontrigo es doblemente afectado como alcalde y como distribuidor de la fábrica de embutidos de esta zona.