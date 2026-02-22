Conmoción en Peleas de Abajo tras el asesinato de un vecino de 70 años

La tranquilidad habitual de Peleas de Abajo se ha visto truncada este domingo por un suceso que ha dejado en estado de shock a sus vecinos. Un hombre de 70 años ha sido hallado muerto en su domicilio tras recibir varias puñaladas presuntamente a manos de su hermano, de 66 años, con quien compartía vivienda en esta localidad zamorana.

El cuerpo sin vida fue localizado en la cama de su habitación después de que un familiar, alertado por el propio agresor, acudiera a la casa y avisara de inmediato a la Guardia Civil. La sala de operaciones del 112 de Castilla y León recibió el aviso pasadas las siete de la mañana. Hasta el lugar se desplazaron efectivos sanitarios, incluida una UVI móvil, así como personal del centro de salud de Corrales del Vino. Pese a los intentos de asistencia, únicamente pudieron confirmar el fallecimiento.

El presunto autor, identificado por las iniciales J. S., fue detenido y trasladado a los calabozos de la comandancia de la Guardia Civil de Zamora. Según las primeras informaciones, habría asestado varias puñaladas a su hermano, E. S., en el interior de la vivienda familiar. El detenido se encuentra en tratamiento psiquiátrico, un extremo que ahora forma parte de la investigación abierta para esclarecer lo ocurrido.

Aunque por el momento no se ha determinado la hora exacta de la muerte, fuentes de la Guardia Civil apuntan a que la agresión se produjo “con seguridad durante el fin de semana”. La última vez que se vio con vida a la víctima fue el viernes por la noche en el bar del pueblo, donde estuvo con normalidad. También fue visto por un vecino en la calle ese mismo día.

La ausencia del fallecido durante la tarde del sábado en la habitual partida de cartas del bar no despertó inicialmente sospechas entre los vecinos, dado que la noche anterior nada hacía presagiar el trágico desenlace. En municipios de pequeño tamaño como Peleas de Abajo, las rutinas diarias forman parte del pulso social y cualquier alteración suele llamar la atención, aunque en esta ocasión no fue así hasta la confesión.

Fue precisamente esa revelación la que destapó el crimen. Según ha trascendido, el presunto agresor comunicó los hechos a otro hermano que también reside en el municipio. Este acudió a la vivienda y, tras comprobar la situación, dio aviso inmediato a las autoridades.

La investigación continúa a la espera del resultado de la autopsia, que será determinante para fijar la hora concreta del fallecimiento y avanzar en el esclarecimiento completo de los hechos. Mientras tanto, el municipio permanece consternado ante un episodio violento que rompe la imagen de calma que caracteriza a esta localidad zamorana.