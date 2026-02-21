Villalpando promocionará su Semana Santa con "trazos" de Jesús Nazareno

"Trazos" es el título de la obra con la que José Luis Pulido Calvo ha logrado el primer premio del concurso convocado por la Junta Pro Semana Santa de Villalpando para elegir el cartel que promocionará la Pasión.

La obra ganadora, como apuntaron responsables del órgano de cofradías, representa una imagen de Jesús Nazareno "formada por trazos". El jurado del certamen valoró una doble vertiente de "Trazos". Por un lado, la novedosa técnica utilizada por José Luis Pulido Calvo en el proceso de creación y, por otro, que la obra mantiene la esencia de una tradición tan arraigada en Villalpando como la celebración de su Semana Santa.

De hecho, para el jurado, "Trazos" puede representar a la perfección la Pasión de la villa, por delante de otras obras de gran calidad artística como las que han sido reconocidas con el segundo y el tercer premio del certamen.

"Trazos", obra elegida para promocionar la Semana Santa de Villalpando. / Cedida

Sobre la fotografía de José María Luna Rodríguez, que ha logrado el segundo premio y que ilustrará la portada del programa de mano, la Junta Pro Semana Santa ha destacado que recrea la imagen de Jesús Nazareno en la procesión del Cambio de Pasos del Jueves Santo en su recorrido por la calle Real. Una puerta trasera de madera enmarca la imagen, composición muy reconocida para los villalpandinos y que supone una "metáfora" sobre la invitación que, con las puertas abiertas, realiza la villa para vivir en directo e "in situ" su Pasión.

El tercer premio ha sido concedido por el jurado a una imagen de Mónica Redondo Manrique, un primer plano de un joven cofrade con caperuz morado de la Santa Vera Cruz y Jesús Nazareno, que mira fijamente a la cámara para "trasladarnos su espíritu de fe, de penitencia, de tradición", composición que se completa con un reflejo de la Plaza Mayor de la villa.

Al concurso convocado por el órgano de cofradías para elegir el cartel anunciador se presentaron un total de 33 obras creadas por 14 participantes, por lo que mantiene el nivel de los últimos años.

El jurado integrado por representantes de las distintas cofradías de la villa se reunió el pasado 17 de enero para deliberar y, tras varias votaciones, finamente se decantó por la obra "Trazos".

Noticias relacionadas

Este año, la cofradía de la Vera Cruz y Jesús Nazareno debía ser la protagonista del cartel promocional y del programa de mano de la Pasión de Villalpando que el pasado año fue reconocida como Fiesta de Interés Turístico Regional.