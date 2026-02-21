Los servicios de Azayca para enfermos de cáncer se expanden a Sanabria

La Asociación Zamorana de Ayuda Frente al Cáncer (Azayca) ha decidido expandir sus servicios presenciales a los pueblos de Sanabria y La Carballeda con el objetivo de reforzar su apoyo a los pacientes oncológicos y a sus familiares. La presidenta de Azayca, Pilar de la Higuera, recordó que la asociación nació con una vocación rural, con la intención de apoyar a los pacientes oncológicos que residen en pequeños pueblos a los que, como en el caso de Sanabria y La Carballeda, les separa una amplia distancia de núcleos urbanos.

Por esta razón, Azayca comenzó hace cinco años a prestar en ambas comarcas el servicio de transporte social gratuito, mientras que a otras iniciativas los enfermos y familiares tan solo podían acceder hasta ahora vía online. Un grupo de voluntarios que desde hace tiempo trabaja en Puebla de Sanabria se puso en contacto con Azayca, a la que planteó la idea de prestar servicios presenciales en la zona, a los que los enfermos y familiares ya pueden acceder en la sede habilitada en el Convento.

En concreto, Azayca ofrecerá a los enfermos de Sanabria y La Carballeda apoyo físico, psicológico y nutricional, ejes que, según de la Higuera, "pueden responder a las necesidades que tiene un paciente oncológico". Además, mantendrá el transporte social gratuito, que se podría ampliar en función de las necesidades de los enfermos. Los diferentes servicios se complementarán con charlas informativas y campañas de prevención. Uno de los voluntarios que colaborará con Azayca en su nueva andadura en Sanabria y La Carballeda, Manuel Mateos, resaltó la importancia de acercar servicios como los que presta la asociación a pueblos alejados de núcleos urbanos como los de la Alta Sanabria. Además, destacó el trabajo de los voluntarios que, como en su caso, han vivido de cerca el cáncer y pueden empatizar con los enfermos.n