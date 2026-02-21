La reflexión sobre el final de la vida llega al medio rural de Zamora: qué es el testamento vital

Sensibilizar a los vecinos del medio rural de Zamora sobre el final de la vida y explicar qué decisiones pueden adoptar de forma anticipada sobre cuidados y tratamientos.

Con estos objetivos, el médico de familia jubilado, Alejandro Cuadrado, y Rocío Taboada, subinspectora del Sacyl y responsable en Zamora del Documento de Instrucciones Previas, más conocido como testamento vital, han puesto en marcha en Benegiles una "experiencia piloto" que pretenden expandir a otros pueblos zamoranos para que sus habitantes reflexionen sobre el final de la vida y, sobre todo, para ayudarles, si están interesados, a plasmar sus últimas voluntades en el documento.

La idea de celebrar esta primera charla sobre el testamento vital en Benegiles surgió a raíz de la petición que el Ayuntamiento trasladó a Cuadrado, quien ejerció la medicina durante muchos años en el citado pueblo y en Aspariegos.

El médico ya había impulsado anteriormente la celebración de jornadas sobre cuidados paliativos en distintos puntos de la provincia y, en octubre, participó junto a Taboada en un ciclo dedicado a reflexiones al final de la vida celebrado en Zamora.

En la conferencia impartida en Benegiles, Cuadrado compartió con los asistentes sus amplios conocimientos sobre un documento que puede facilitar la toma de decisiones ante la última etapa del ciclo vital. Sobre esta "prueba piloto", el médico de familia aseguró que "ha sido muy interesante", aunque también reconoció que el tema "impactó" en los asistentes, porque "les hizo reflexionar sobre su propia vida y sobre lo que va a ocurrir al final".

Esta reacción la enmarca en que la sociedad "no está acostumbrada a hablar de la muerte y, sobre todo, de nuestra propia muerte porque da vértigo afrontar el final".

Ejemplos

Durante la charla, los asistentes formularon preguntas y los ponentes expusieron ejemplos de "situaciones concretas" porque, en determinados casos, es posible que "el final de la vida se alargue de una manera que quizás es poco humana y ante los que hay que tomar decisiones difíciles".

En este sentido, incidió en que cuando una persona pierde la consciencia por el avance de determinadas enfermedades, si no ha cumplimentado el testamento vital, es la familia la que tiene que adoptar decisiones dolorosas y difíciles.

Por este motivo, según Cuadrado, el Documento de Instrucciones Previas, "ayuda" a tomar decisiones previamente sobre "cómo puede ser una mínima calidad de vida en la recta final o cómo una persona aceptaría ese final ante el avance de determinadas enfermedades".

En este sentido, destacó que el testamento vital aporta "tranquilidad" porque en el citado documento se plasman las "voluntades y preferencias" de una persona en el caso de que padezca una enfermedad cuyo avance lastra su calidad de vida, deseos que, además, ayudan al equipo de médico y a los familiares a afrontar la delicada situación.

En la conferencia, los ponentes también explicaron a los asistentes que para cumplimentar el testamento vital pueden acudir a un notario o plasmar en el documento sus últimas voluntades ante tres testigos que certifiquen la plena consciencia del firmante.

La última fórmula es acudir a su centro de salud, ya que cada uno de los que prestan asistencia sanitaria en la provincia cuentan con una enfermera que ha recibido la formación para cumplimentar y registrar el testamento vital, tanto a nivel regional como nacional.

Tras esta "prueba piloto" en Benegiles, Cuadrado y Taboada acudirán a aquellos pueblos de Zamora que requieran su colaboración para informar a los vecinos sobre el testamento vital y sobre qué pueden hacer para encarar con más tranquilidad la recta final de sus vidas.