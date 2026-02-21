Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mascaradas de Zamora, Asturias y Galicia recorren las calles más emblemáticas de Madrid

F. E.

F. E.

Las calles más emblemáticas del centro de Madrid se han convertido hoy en el escenario de una de las expresiones más antiguas y simbólicas de la cultura popular peninsular: las mascaradas.

I Desfile de Mascaradas en Madrid / Pedro Barrios Macias

En esta primera edición, el pasacalles ha contado con la participación de la Casa de Zamora en Madrid, la Agrupación Artística Gallega Rosalía de Castro del Centro Gallego de Madrid y el Centro Asturiano de Madrid, tres entidades que llevan décadas trabajando por la difusión y conservación de sus tradiciones en la capital.

El desfile ha comenzado a mediodía en la plaza de Isabel II y ha recorrido algunos de los espacios más emblemáticos de la ciudad como la calle de Felipe V, la plaza de Oriente, la calle de Carlos III, la calle del Arenal, la Puerta del Sol, la calle de la Montera y la calle de San Alberto, hasta culminar en la plaza del Carmen.

GALERÍA | Mascaradas de Zamora recorren las calles más emblemáticas de Madrid / Cedidas

La jornada continúa por la tarde, hasta las 18:00 horas, con la presencia de las mascaradas en distintas plazas del distrito de Centro para reforzar la cercanía con vecinos y visitantes: la Casa de Zamora en Madrid estará en la plaza de Pedro Zerolo; la Agrupación Artística Gallega Rosalía de Castro, en la plaza de Santa Ana; y el Centro Asturiano de Madrid, en la de San Ildefonso.

En estos espacios, el público podrá interactuar con los personajes y apreciar de cerca sus vestimentas y simbolismo, convirtiendo la experiencia en un auténtico encuentro entre la ciudad y la tradición.

