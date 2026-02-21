Luz verde al estudio de impacto ambiental de la concentración parcelaria en este pueblo de Aliste

Grisuela de Aliste, localidad perteneciente al municipio de Rabanales, ha dado un paso de gigante en la guerra contra el minifundismo que ha lacrado durante décadas la actividad agroganadera.

El estudio de impacto ambiental de la concentración parcelaria ha pasado el periodo de información pública sin que se hayan presentado alegaciones por parte de los propietarios. La Corporación Municipal sigue apostando fuerte por las concentraciones parcelarias porque, como reconoce, "son una prioridad".

El estudio, redactado por los ingenieros Francisco Martín Holgado y Jesús Calvo Arribas, detalla los impactos positivos del proyecto, tanto a nivel social como económico, e incide en que "se pueden utilizar estratégicamente, haciendo que la economía y las actividades relacionadas con el turismo de la zona crezcan". En su conclusión final inciden en que la concentración parcelaria "globalmente tiene un impacto compatible, siendo posible la conservación de los valores medioambientales".

El Ayuntamiento de Rabanales de Aliste, con el alcalde Santiago Moral al frente, solicitó la concentración parcelaria de iniciativa privada de Grisuela a la Junta de Castilla y León el 23 de abril de 2022. Solo unos meses después, el 18 de julio, se elegía el grupo auxiliar de trabajo.

Fragmentación

La superficie a concentrar asciende a 1.010,86 hectáreas (de las 1.243,19 que tiene el término), pertenecientes a 330 propietarios, repartidas en un total de 6.545 minifundios, de los que se reagruparán 6.314. Es previsible que el número de propietarios se incremente porque al concentrar terrenos de algunos ya mayores, podrían optar por repartir sus bienes entre los herederos.

Ello equivale al 15,52% sobre la superficie total del municipio de Rabanales que asciende a 8.011,95 hectáreas. Del proyecto de concentración parcelaria se excluyen el Monte de Utilidad Pública "El Tremedal", el núcleo urbano y las zonas colindante y la Zona Especial de Protección de Aves "Campo de Aliste", con una superficie de 232,33 hectáreas.

Actualmente la superficie media por propietario se sitúa en las 3,06 hectáreas y unas 19,13 parcelas. El alto grado de fragmentación y la escasa dimensión de las parcelas delata que su superficie media apenas llega a las 0,16 hectáreas.

El margen bruto agrario anual antes de concentrar se sitúa en 285.756 euros. El sector ganadero más productivo con 230 UGMs es el vacuno (vacas y novillas), que generan 139.334 euros; y por detrás están los terneros de cebo con 13.903 euros y los bovinos hembras 6.120 euros.

Plano de la reagrupación de las parcelas. | CH. S.

Destaca la actividad apícola que, con 16 UGMs, genera 15.680 euros. La reagrupación traerá consigo 1.089 fincas de remplazo y un incremento del margen bruto agrario hasta los 328.619 euros .

El estudio técnico previo, que fue aprobado el 22 de febrero de 2023, prevé habilitar una red de caminos de más de 41 kilómetros. La infraestructura rural tendría un coste, presupuesto base para su ejecución material mediante contrata, de 948.126 euros

Los técnicos realizaron un examen multicriterio de todas las alternativas, incluso de la denominada alternativa cero (de no actuación), que fueran técnicamente viables y se justifica la solución adoptada, que ha tenido en cuenta criterios ambientales, funcionales y económicos.

Ecocompatible

La alternativa que se va a llevar a cabo es la ecocompatible, ya que es la que más ventajas presenta. Es decir: "una concentración parcelaria ambientalmente responsable bajo las condiciones establecidas en el estudio de impacto ambiental y en las normas que establezcan los organismos oficiales de la zona a concentrar en materia de medio ambiente y patrimonio histórico, que hace viable la mejora en las explotaciones agrarias y la producción agropecuaria con la preservación del medio ambiente".

Hay que tener en cuenta que el proceso de concentración parcelaria no es un proyecto de ingeniería habitual, se compone de varias fases: bases provisionales, bases definitivas, proyecto de concentración, acuerdo de concentración, amojonamiento y toma de posesión de las nuevas fincas, obras y títulos de propiedad.

El estudio de impacto ambiental pertenece a la primera fase (bases provisionales) en la que se investiga la propiedad y se clasifican las tierras. Una vez terminadas las bases provisionales se someten a exposición pública y se abre otro periodo de alegaciones.

La anchura de los caminos será suficiente en función del número de parcelas a las que dé acceso y las condiciones de circulación. Las curvas y cruces tendrán suficiente viabilidad, evitando curvas en cambios de rasante y tramos de excesiva pendiente. El trazado se hace de manera que se eviten fuertes pendientes y masas forestales, intentando en todo momento aprovechar los caminos ya existentes, pero mejorándolos en función de las necesidades de cada zona.

Todos los caminos que conexionan con carreteras en el último tramo se procurará que tengan una pendiente ascendente hacia estas y compuestos de hormigón en la distancia establecida por las administraciones propietarias de estas infraestructuras, la Diputación de Zamora.

Entre los impactos positivos están la ocupación de las vías pecuarias por obras de construcción de mejora de las infraestructuras, la mejora de la calidad de vida, la evolución de la población y la economía de la zona, así como un menor riesgo de incendios. Se localizan trece impactos diferentes: tres positivos, cuatro compatibles y seis moderados; ninguno severo o crítico.