Comienzan los preparativos de la Semana Santa de Bercianos

Manteniendo viva una tradición que se pierde en el tiempo más de cinco siglos atrás, Bercianos de Aliste ha abierto el camino hacia la Pasión de Cristo con el llamado "Concejo de Carnestolendas" que tradicionalmente se celebraba coincidiendo con el Día del Antruejo y ahora se traslada al primer sábado de cuaresma ya que muchos de los miembros de la cofradía, principalmente los jóvenes, residen fuera del pueblo por motivos de trabajo o estudios.

En las Tierras de Aliste, marcadas por un régimen comunitario de costumbres consuetudinarias, el Concejo de Vecinos presidido por el alcalde pedáneo, tenía dos días y fechas de obligado cumplimiento y asistencia: el Voto Concejo y el Concejo del Antruejo. El Concejo de Antruejo tenía su propio ritual: estaban obligados a participar obligatoriamente los que entonces se conocía como "cabeza de familia" (varones), las mujeres podían hacerlo sólo en caso de enfermedad del marido o si eran viudas.

Las mujeres preparan la comida en la antigua Casa de Concejo. | CH. S.

El invierno iba ya camino de su fin y el concejo miraba ya a la primavera por lo cual era un día de trabajos comunitarios dedicados principalmente al cierre de las "zudas", presas de construidas con piedras y terrones (tierra) de los ríos y la limpieza de las caliendas y sangraderas para el inminente riego llevando el agua por su propio peso de sus praderas comunales. La "sangradera" (de sangrar) es la arteria que parte de la calienda principal para distribuir el agua (abrir y cerrar) para así controlar las aguas de riego de los valles.

En Bercianos de Aliste las personas más mayores se encargaban de limpiar por primera vez el Camino del Calvario que parte justo de la iglesia parroquial de San Mamés a la cual bordea por la izquierda para seguir hacia la antigua Fuente del Cura y allí comenzar el ascenso hasta el Gólgota alistano donde están las tres cruces de Cristo, Gestas y Dimas.

Tras un enero marcado por las borrascas de Leonardo y Kristín, la climatología acompañaba con un soleado día, más propio de primavera que de invierno, lo cual animó, aún más si cabe, a las gentes de Bercianos, niños, adolescentes, jóvenes y mayores a participar en el concejo poniendo cada uno lo que buenamente pudo a adecentar el pueblo ribereño del río Aliste para este ciclo de 40 días que desde el siglo XV marca la vida de la localidad: La Pasión del Pueblo.

Comida de hermandad de los participantes en los trabajos a prestación personal. | CH. S.

En la antigua Casa Concejo las mujeres fueron las encargadas de preparar la tradicional comida de hermandad y convivencia que congregó en armonía a unas buenas gentes, las de Bercianos, en cuyos corazones y memorias ya está presente las 24 horas del día la Semana Santa. Antaño la "convidada" sólo para los varones era a base del tradicional escabeche (chicharros) con aceitunas, pan y vino. Actualmente la comida está abierta a todos y el plato principal fue el de callos con patatas, con el magnífico pan de Bercianos de los hermanos Pérez Blanco (Deme y Luciano), hijos del histórico Demetrio Pérez, además de las típicas "fiyuelas" propias de la cuaresma.

La Semana Santa de Bercianos de Aliste, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional de Castilla y León 2012 y BIC (Bien de Interés Cultural) en 2014 mantendrá un año más en su más pura esencia los actos que contarán con hasta cinco procesiones diferentes. Se comenzará con la del Domingo de Ramos el día 29 de marzo, para vivir el punto álgido con La Carrera de Jueves Santo (2 de abril) y el Santo Entierro (diurna) y la Virgen de la Soledad (nocturna) el Viernes Santo (3), para terminar con El Encuentro en el Domingo de Pascua (5 de abril).

Por la noche tenía lugar la primera eucaristía de la cuaresma en la iglesia de San Mamés oficiada por el capellán de la cofradía del Santo Entierro de Bercianos José Alberto Sutil Lorenzo, donde comenzaban los ensayos del Canto del Miserere. Bercianos mantiene viva la ancestral tradición de ensayar el miserere cada fin de semana.

En la actual situación de la Iglesia Diocesana, el ritmo es de domingo (o sábado) misa y a la siguiente celebración de la palabra. De común acuerdo con la cofradía del Santo Entierro y la feligresía, las misas son los sábados por la tarde, a las 7, hora fija, y los domingos la celebración de la palabra a las 12 para después ensayar el miserere y que haya horarios fijos para ello. El año pasado se grabó con profesionales el canto del Miserere y este año se grabará también el Stabat Mater y las Cinco Llagas para resguardar la tradición para las futuras generaciones.