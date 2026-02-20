Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nueva manifestación por el AVE de SanabriaDesplome de la iglesia de Calzadilla de TeraMás abandonos de vacas en ZamoraKike Márquez, jugador del Zamora CF
instagramlinkedin

Visita a Langa de Duero dentro del Programa de vivienda pública en el medio rural

Los ediles fueron a Langa de Duero acompañados del presidente de la Diputación para analizar la posibilidad de implantarlos en sus municipios

Grupo de zamoranos visitan la localidad soriana dentro del programa de vivienda pública

Grupo de zamoranos visitan la localidad soriana dentro del programa de vivienda pública / Cedida

Oliva Conde

Los alcaldes, concejales y vecinos de quince municipios zamoranos visitaron hoy la localidad de Langa de Duero, en Soria. Este viaje forma parte del Programa de vivienda pública en venta en el medio rural, llevado a cabo por la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl) y la Diputación de Zamora, en colaboración con los ayuntamientos de los municipios participantes.

Los municipios que participan y en los que se construirán las viviendas son Benegiles, Castrogonzalo, Coreses, El Perdigón, Fuentes de Ropel, La Hiniesta, Manganeses de la Polvorosa, Moraleja del Vino, Morales del Vino, Puebla de Sanabria, Santibáñez de Vidriales, Torre del Carrizal, Venialbo, Villalazán y Villalpando. Mediante este proyecto, se prevé la construcción de 161 viviendas públicas en 22 municipios, entre los que se encuentran los ya mencionados.

Alcaldes de la provincia visitan la construcción de vivienda pública en Soria

Alcaldes de la provincia visitan la construcción de vivienda pública en Soria

Ver galería

Alcaldes de la provincia visitan la construcción de vivienda pública en Soria / CEDIDAS

El coste total de estas será de unos 145.000€, a los que se aplicará una bonificación del 20% a los menores de 36 años, aunque la edad no es un requisito para poder comprar las casas, podrá adquirirlas cualquiera.

Noticias relacionadas y más

La distribución de las viviendas

En la planta baja disponen de cocina-comedor, un baño y una habitación. En la primera planta hay otros dos dormitorios y un segundo baño.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El mítico futbolista Raúl González comía hoy en este restaurante de Zamora
  2. Mi vida en una jaula: La historia de Azucena, una zamorana condenada a un confinamiento perpetuo por una rara enfermedad
  3. Aparecen más vacas muertas de una ganadería 'abandonada' en la Alta Sanabria
  4. Otero de Sariegos se niega a desaparecer: un ambicioso proyecto restaurará parte del pueblo deshabitado
  5. Nuevo caso de abandono de vacas en Zamora: este pueblo presentará una denuncia colectiva
  6. Una balsa de agua por la crecida del Duero obliga a cortar el tramo de carretera que une Granja Florencia y la N-122
  7. Así ha sido la inauguración del centro comercial de Alcañices
  8. La fauna provoca un nuevo accidente de tráfico en Zamora

Visita a Langa de Duero dentro del Programa de vivienda pública en el medio rural

Visita a Langa de Duero dentro del Programa de vivienda pública en el medio rural

Suma y sigue: más pueblos de Zamora con problemas de turbidez que impiden consumir agua del grifo

Suma y sigue: más pueblos de Zamora con problemas de turbidez que impiden consumir agua del grifo

Declarada la emergencia cinegética en Castilla y León que amplía el periodo de caza de jabalí hasta el 8 de marzo en las modalidades de montería y gancho

Declarada la emergencia cinegética en Castilla y León que amplía el periodo de caza de jabalí hasta el 8 de marzo en las modalidades de montería y gancho

Estas son las plazas disponibles para el campamento de verano en San Pedro de las Herrerías

La Guardia Civil, aliada de la AECC en el medio rural de Zamora

La Guardia Civil, aliada de la AECC en el medio rural de Zamora

30.000 euros en ayudas para la gestión de residuos plásticos en explotaciones de Zamora

30.000 euros en ayudas para la gestión de residuos plásticos en explotaciones de Zamora

Azayca expande sus servicios presenciales a Sanabria y La Carballeda para apoyar a enfermos de cáncer

La carretera entre Granja Florencia y la N-122 reabre al tráfico tras una semana cerrada por la crecida del río

La carretera entre Granja Florencia y la N-122 reabre al tráfico tras una semana cerrada por la crecida del río
Tracking Pixel Contents