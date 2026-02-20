Visita a Langa de Duero dentro del Programa de vivienda pública en el medio rural

Los alcaldes, concejales y vecinos de quince municipios zamoranos visitaron hoy la localidad de Langa de Duero, en Soria. Este viaje forma parte del Programa de vivienda pública en venta en el medio rural, llevado a cabo por la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl) y la Diputación de Zamora, en colaboración con los ayuntamientos de los municipios participantes.

Los municipios que participan y en los que se construirán las viviendas son Benegiles, Castrogonzalo, Coreses, El Perdigón, Fuentes de Ropel, La Hiniesta, Manganeses de la Polvorosa, Moraleja del Vino, Morales del Vino, Puebla de Sanabria, Santibáñez de Vidriales, Torre del Carrizal, Venialbo, Villalazán y Villalpando. Mediante este proyecto, se prevé la construcción de 161 viviendas públicas en 22 municipios, entre los que se encuentran los ya mencionados.

Alcaldes de la provincia visitan la construcción de vivienda pública en Soria / CEDIDAS

El coste total de estas será de unos 145.000€, a los que se aplicará una bonificación del 20% a los menores de 36 años, aunque la edad no es un requisito para poder comprar las casas, podrá adquirirlas cualquiera.

La distribución de las viviendas

En la planta baja disponen de cocina-comedor, un baño y una habitación. En la primera planta hay otros dos dormitorios y un segundo baño.