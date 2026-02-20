Teresa Guerra, la escritora de Sayago con parálisis cerebral que rompe barreras con su nuevo libro

Para Teresa Guerra Pino la escritura una herramienta de superación con la que, además de forjarse una reconocida trayectoria literaria, ha logrado demostrar que la parálisis cerebral que padece no supone una barrera en el plano intelectual y creativo.

"Amores diferentes" es el título de la última obra de la escritora nacida en Sogo de Sayago en 1977, que se ha presentado recientemente en la Biblioteca de la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid.

La idea de escribir "Amores diferentes" surgió a raíz del homenaje que el certamen literario "Blacklladolid 2025" rindió a Guerra Pino, en reconocimiento a su trayectoria literaria y a su capacidad para visibilizar, a través de la palabra escrita, realidades vinculadas a la discapacidad, el amor, la dignidad y la autonomía personal.

La obra la conforman una serie de relatos cortos en los que, con el amor como eje transversal, la autora sayaguesa hila diferentes historias protagonizadas por personas con diversidad funcional.

Para Guerra Pino la escritura también es una ventana al mundo y, aunque la parálisis cerebral afecta al movimiento y a la comunicación oral, con el apoyo de la tecnología ha logrado construir una voz literaria sólida y comprometida, desde la que reflexiona sobre la vida, las relaciones humanas y los límites sociales.

Guerra Pino, que ya ha publicado cinco libros, asistió a la reciente presentación de "Amores diferentes", acto que compartió con el editor, Ramón Carnero, el periodista Javier Pérez Andrés y el consejero delegado de la UEMC, Jesús Zarzuela, quien precisó que la nueva obra de la escritora sayaguesa "no es un libro sobre la discapacidad, sino que es un libro sobre el amor, la libertad y la dignidad; historias que nos invitan a romper límites y a mirar la diversidad sin miedo ni etiquetas".

Iniciativa solidaria

Con la iniciativa "Un café con pausa. Despierta el bien en cada taza", Bermillo de Sayago recaudará este viernes fondos para apoyar a Teresa Guerra que, por su parálisis cerebral, "tiene muchas necesidades básicas para poder vivir".

Así lo ha confirmado el párroco de la localidad, Juan José Carbajo, quien ha señalado que la iniciativa se desarrollará este viernes de forma paralela a la celebración del mercadillo de Bermillo y que todo el dinero recaudado será donado a la escritora sayaguesa.

La mesa solidaria es una de las muchas actividades que durante la Cuaresma se celebrarán en las parroquias que atiende Carbajo y, para el 20 de marzo, se ha programado otra que recaudará fondos para Azayca.

Otros eventos organizados son conciertos musicales, una ruta orante entre Cozcurrita y la ermita del Castillo, al margen de la exposición del Santísimo y confesiones en Muga y en la iglesia de Bermillo. Además, para fomentar el sentimiento de comunidad, se ha programado una excursión a Segovia.