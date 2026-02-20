Suma y sigue: más pueblos de Zamora con problemas de turbidez que impiden consumir agua del grifo
La Diputación Provincial garantiza el abastecimiento de los vecinos de varias localidades con el reparto de agua embotellada
Los problemas de turbidez del agua provocados por las últimas borrascas que han afectado a Zamora se han expandido en las últimas horas a más pueblos de la provincia, lo que ha obligado a prohibir su consumo y a solicitar colaboración a la Diputación para garantizar el abastecimiento de sus vecinos.
En concreto, las localidades afectadas son Fresno de la Ribera, Villalcampo, Carbajosa de Alba, Villaflor, Astuarianos, San Pedro de la Nave-Almendra y Palacios del Pan, en las que los Ayuntamientos y servicios técnicos están trabajando de forma coordinada con la institución provincial para subsanar el problema con la mayor celeridad posible.
Así, la Diputación mantiene un dispositivo especial de apoyo a los citados municipios mediante el suministro de agua embotellada destinada al consumo humano, tras detectarse problemas de turbidez en las captaciones que abastecen las redes municipales causados por las borrascas y que, de forma temporal, impiden garantizar la potabilidad del agua.
La institución provincial subraya que esta medida preventiva tiene como objetivo principal garantizar la seguridad y la salud de los vecinos, asegurando el acceso a agua apta para el consumo mientras continúan las labores de control, limpieza y seguimiento de los parámetros de calidad en las redes municipales.
El suministro de agua embotellada se mantendrá de forma continuada hasta que los análisis técnicos confirmen la recuperación de la potabilidad en todas las localidades afectadas, momento en el que se comunicará oficialmente el restablecimiento del servicio con total normalidad.
