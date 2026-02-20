Nuevo caso de abandono de vacas en Zamora: este pueblo presentará una denuncia colectiva

Los vecinos de Villalverde valoran presentar una denuncia colectiva contra un ganadero que también tiene abandonadas las vacas por el pueblo, provocando daños en fincas y en zonas públicas, daños que han ido en aumento desde el año pasado. Además, varios animales han aparecido muertos desde noviembre y hasta estos días por el entorno del pueblo ante el abandono del propietario.

El Ayuntamiento de Justel, al que pertenece el pueblo, y los vecinos denunciaron ante el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) la aparición de varias vacas muertas, sin que ninguno de los responsables de la ganadería las retirara.

A los residentes también les llamó la atención que incluso "apareció muerto un toro". Otra de las vacas murió en pleno parto "sin que ninguno de los pastores fuera a atenderla", como describen los vecinos. Los cadáveres de los animales solo fueron retirados cuando se denunció la situación ante la Guardia Civil.

Informes

Desde la alcaldía de Justel se elaboró un informe y se presentó un escrito ante la Unidad Veterinaria que se desplazó hasta el pueblo y que también elaboró un informe "del que no sabemos nada", señalan los vecinos.

Los residentes en la localidad de Villalverde han seguido sufriendo daños y denunciando la entrada de las vacas en fincas, en el parque municipal, en patios y en huertos, aunque estén cerrados. En uno de los casos, uno de los animales de la ganadería entró en una propiedad y rompió unos hornos de barro.

Por otra parte, el vecindario señala que el titular de la explotación ganadera "no tiene contrato de arrendamiento" con el Ayuntamiento para pastorear los terrenos públicos. El Ayuntamiento "va a emprender acciones" por esta ocupación de los pastos.