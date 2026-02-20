Mejorar servicios e infraestructuras públicas: la prioridad de este municipio de Aliste

El Ayuntamiento de Pino del Oro contará este año con un presupuesto general de 231.160 euros, coincidente en ingresos y gastos para así cumplir con la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Así lo aprobó la Corporación Municipal a propuesta de su alcalde, Jesús Ángel Antón, que se ha marcado como objetivo para este ejercicio dar un paso más hacia la adecuación y mejora de las infraestructuras básicas urbanas y los servicios públicos, que permitan ofrecer a los vecinos una calidad de vida digna y acorde con los tiempos actuales y las necesidades.

El presupuesto ha contado con el apoyo unánime de los cinco ediles que componen la Corporación Municipal: Jesús Ángel Antón, Rocío Domínguez, Manuel José Carbajo, Rafaela Molera y Teresa Nogueira.

Las arcas municipales recibirán su mayor inyección económica de las transferencias corrientes de otras administraciones públicas como el Estado, la Junta de Castilla y León y la Diputación de Zamora, con 90.350 euros.

En segundo lugar, se sitúan los impuestos directos con 82.5000 euros, a los que se sumarán otros 30.710 euros de las tasas. Las transferencias de capital ascenderán a 27.000 euros.

En inversiones, los gastos en bienes corrientes y servicios se llevarán la mayor cuantía con 108.110 euros. A inversiones reales se destinan 46.900 euros.

Plantilla

En el apartado de personal se invertirán este año 58.800 euros. La plantilla está integrada únicamente por dos plazas, la de funcionario, secretario e interventor, que se mantiene mediante una agrupación de municipios con los ayuntamientos de Videmala de Alba y Samir de los Caños para compartir y reducir los costes; y como laboral un peón de limpieza a tiempo parcial.

Las transferencias corrientes ascenderán a 16.750 euros. El Ayuntamiento de Pino del Oro, aunque pertenece a la comarca de Aliste, está integrado en la Mancomunidad de Servicios "Tierra del Pan" que es la que presta el servicio de recogida, transporte y reciclado de residuos sólidos urbanos.

El eterno sueño de los vecinos de Pino del Oro (Aliste) y de Villadepera (Sayago) es que a lo largo de este año se afronte por parte de la Junta de Castilla y León la adecuación y mejora de la carretera ZA-321, que en la actualidad y desde hace ya más de una década, es la vía de comunicación más deteriorada de los 1.139 kilómetros de la red autonómica en la provincia de Zamora.

Jesús Ángel Antón, alcalde de Pino del Oro. | CH. S.

Pino del Oro cuenta en la actualidad con 175 habitantes, de los que 84 son varones y 91 son mujeres. El momento de mayor esplendor poblacional tuvo lugar hace 116 años, más concretamente en 1910, cuando llegaron a residir en el pueblo 562 personas.

Fueron los años con más vecinos, aquellos durante los cuales se afrontó la construcción del "Puente de Requejo", inaugurado el día 15 de septiembre de 1914, ya que al margen de encontrar trabajo muchos de los residentes, llegaron otros procedentes de otros lugares.

La emigración ha sido uno de sus lastres y actualmente de los allí nacidos son más ya los emigrados que los residentes. Solamente en el extranjero viven en la actualidad 50 personas mayores de 18 años nacidas en Pino del Oro. No es de extrañar que, según los datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la población estacional se sitúe en 260 personas.

Mientras que la mayoría de los pueblos alistanos experimentaron un ascenso poblacional durante el reinado de Alfonso XIII, la Segunda República, la Guerra Civil y las dos primeras décadas de la posguerra, en Pino del Oro se inició una caída que le llevó a 524 vecinos en 1920; 512 en 1930; 515 en 1940; 495 en 1950 y 481 en 1960.

Éxodo rural

El éxodo rural se acentuó en los años 60 del pasado siglo, al sumar 425 habitantes en 1970 y 317 en 1981. En 1987 se bajaba de la barrera de los 300 (297) y en 2007 de los 200 vecinos (198). Se lograba remontar en 2015 hasta los 231, para iniciar de nuevo una caída irreversible.

El sector más importante es el de la tercera edad con 72 jubilados mayores de 65 años, de los que hay 27 residentes octogenarios y nonagenarios. En el polo opuesto se sitúan siete niños menores de diez años, un adolescente y nueve jóvenes de entre 20 y 25 años. El crecimiento vegetativo está completamente descompensado, pues este S.XXI solamente han nacido nueve niños frente a 79 defunciones.

El año más fatídico fue el 2020, en plena pandemia, cuando se celebraron ocho funerales. Para encontrar más de un nacimiento por año hay que remontarse ya al siglo pasado, cuando en 1998 y 1999 hubo tres natalicios en cada caso.