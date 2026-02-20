La Guardia Civil, aliada de la AECC en el medio rural de Zamora

La localidad de Mombuey ha acogido una jornada técnica de trabajo en el marco del protocolo de colaboración suscrito entre la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora y la Junta Provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

El encuentro ha servido para dotar a los agentes de la zona de las herramientas necesarias para identificar y canalizar las necesidades de los pacientes oncológicos en el entorno rural.

La sesión ha contado con la intervención de Elena García, trabajadora social de la AECC en Zamora, y Marina Pinilla, coordinadora de voluntariado de la entidad. Las dos profesionales han detallado el catálogo de servicios gratuitos, tales como atención psicológica, social, nutrición, fisioterapia, asesoramiento jurídico-laboral, logopedia, orientación sanitaria y acompañamiento a pacientes con soledad no deseada, que la AECC pone a disposición de los zamoranos, haciendo hincapié en la importancia de la detección precoz de la vulnerabilidad en pueblos pequeños.

El encuentro ha servido también para analizar que, ante la dispersión geográfica y el envejecimiento poblacional de comarcas como Sanabria y La Carballeda, la Guardia Civil se convierte en un agente clave. Y es que presencia constante en el territorio permite detectar casos de soledad o falta de recursos que, en ocasiones, no llegan a los canales asistenciales habituales.

"Nuestro objetivo es que el código postal no sea una barrera para recibir atención. La Guardia Civil es, en muchos de nuestros pueblos, el contacto más cercano y humano que tienen los vecinos. Su colaboración nos permite llegar a tiempo allí donde la soledad y la enfermedad se vuelven más invisibles", apuntan García y Pinilla.

Hoja de ruta

La reunión en Mombuey supone un paso más en la hoja de ruta de ambas instituciones para descentralizar los servicios y asegurar que cualquier persona afectada por el cáncer en la provincia, independientemente de su lugar de residencia, conozca y pueda acceder a las prestaciones de la AECC una entidad con sedes en Zamora, Toro, Benavente y Puebla de Sanabria.

Con esta iniciativa, la Guardia Civil reafirma su vocación de servicio al ciudadano, yendo más allá de sus funciones de seguridad para actuar como un eslabón fundamental en la mejora de la calidad de vida de los vecinos de la provincia.

La intervención de la AECC en el ámbito rural parte de un análisis multidisciplinar de cada caso. En el entorno rural de la provincia, la AECC detecta con frecuencia situaciones de gran vulnerabilidad que traspasan el plano de sanitario.

Por este motivo, la AECC realiza una valoración de cada parcela de la vida de la persona para poder acompañarla de la mejor forma posible y la Guardia Civil es un aliado indispensable para identificar esos casos donde la enfermedad se cruza con la soledad, permitiéndonos intervenir de manera integral, profesional y personalizada.

La labor se completa con una red de voluntariado específicamente formado y coordinado, que asegura un acompañamiento humano de calidad, para garantizar que ninguna persona que resida en un pueblo tenga que afrontar el proceso oncológico en soledad.