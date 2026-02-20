Azayca expande sus servicios presenciales a Sanabria y La Carballeda para apoyar a enfermos de cáncer

La Asociación Zamorana de Ayuda Frente al Cáncer (Azayca) expandirá sus servicios presenciales a los pueblos de Sanabria y La Carballeda, con el objetivo apoyar a los pacientes oncológicos y a sus familiares.

La presidenta de Azayca, Pilar de la Higuera, recordó que la asociación nació con una vocación rural, al ser consciente de que Zamora es una provincia “eminentemente rural” con 248 municipios.

En este sentido, recordó que, en ocasiones, los pacientes oncológicos residen en pequeños pueblos a los que, como en el caso de Sanabria y La Carballeda, les separa una amplia distancia de núcleos urbanos. Por este motivo, Azayca comenzó hace cinco años a prestar en ambas comarcas el servicio de transporte social gratuito, mientras que a otras iniciativas los enfermos y familiares tan solo podían acceder hasta ahora vía online.

Voluntarios

Un grupo de voluntarios que desde hace tiempo trabaja en Puebla de Sanabria se puso en contacto con Azayca, a la que planteó la idea de prestar servicios presenciales en la comarca, a los que los enfermos y familiares ya pueden acceder en la sede habilitada en el Convento de la localidad sanabresa y que, como remarcó De la Higuera, contribuirán a mejorar su calidad de vida.

En concreto, Azayca ofrecerá a los enfermos de Sanabria y La Carballeda apoyo físico, psicológico y nutricional, ejes que, según de La Higuera, “pueden responder a las necesidades que tiene un paciente oncológico”, mientras que el resto de servicios se seguirán prestando de forma online.

No obstante, Azayca seguirá ofreciendo a los enfermos de pueblos de ambas comarcas la posibilidad de utilizar el transporte social gratuito que, incluso, se podría ampliar en función de sus necesidades.

Los servicios que a partir de ahora la asociación prestará en Sanabria y La Carballeda se complementarán con charlas informativas y campañas de prevención que ya se celebran en otras zonas de la provincia como Benavente o Bermillo de Sayago. De hecho, la primera campaña de prevención que se pondrá en marcha en Sanabria y La Carballeda se centrará en el cáncer de colon y se desarrollará en marzo, mientras que el día 3 Azayca impartirá una charla sobre nutrición.

Coordinación

Por otra parte, de La Higuera recordó que la asociación que preside trabaja de forma coordinada con el servicio de oncología del Hospital Provincial y con los centros de salud para complementar la atención que, especialmente en el medio rural, precisan los enfermos oncológicos.

Del mismo modo, resaltó la importancia de que asociaciones como Azayca trabajen también y de forma coordinada con otros colectivos y con las instituciones para aunar recursos y ofrecer una mejor atención a los pacientes y a sus familiares.

Uno de los voluntarios que colaborará con Azayca en su nueva andadura en Sanabria y La Carballeda, Manuel Mateos, resaltó la importancia de acercar servicios como los que presta la asociación a pueblos alejados de núcleos urbanos como los de la Alta Sanabria.

Mateos padeció un cáncer cuando tenía 33 años y, desde entonces, se ha volcado en ayudar a otros pacientes, cercanía que también ofrecen otros voluntarios que, en persona o por familiares, han vivido de cerca la enfermedad.

Por último, anunció que, desde la sede en Puebla de Sanabria, los voluntarios seguirán organizando eventos solidarios con el fin de recaudar fondos para ayudar a los enfermos y a sus familiares.