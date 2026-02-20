30.000 euros en ayudas para la gestión de residuos plásticos en explotaciones de Zamora

Las cooperativas agroalimentarias de Zamora disponen de un plazo de 30 días hábiles, a partir de mañana sábado, para presentar las solicitudes y concurri a las subvenciones que la Diputación convoca para la gestión de residuos plásticos no peligrosos que se generan en las explotaciones agrícolas y ganaderas de la provincia.

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Zamora publica este viernes el extracto de las bases de esta convocatoria de ayudas que tramita el Servicio de Medio Ambiente y que fue aprobada el 11 de febrero en Junta de Gobierno. En total, la institución provincial destina a esta línea de subvenciones 30.000 euros.

Podrán concurrir las cooperativas agroalimentarias con sede en la provincia que estén inscritas en el Registro de Sociedades Cooperativas de Castilla y León. Las ayudas cubren los gastos directamente relacionados con la puesta en marcha de servicios de gestión de residuos plásticos no peligrosos generados en explotaciones agrícolas y ganaderas dentro del ámbito provincial.

Problema creciente

Esta convocatoria, incluida en el Plan Estratégico de Subvenciones de la Diputación 2026 dentro de la línea de Medio Ambiente, se mantiene desde 2021 y responde a la necesidad y al compromiso de la institución provincial de ofrecer una solución técnica y ambientalmente adecuada a un problema creciente en el sector agrario, que es la acumulación y tratamiento de plásticos derivados de su actividad.

Entre ellos, los procedentes del ensilado del forraje, el empacado, las cuerdas de polipropileno, las mangas de riego, los plásticos de invernadero u otros envases plásticos. Todos los residuos deberán entregarse a gestores autorizados para su tratamiento y valorización como plástico reciclado.

En la presente convocatoria quedan expresamente excluidos los envases de productos fitosanitarios y zoosanitarios.

Los interesados pueden acceder a las solicitudes y a la documentación correspondiente a la presente convocatoria en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Zamora en https://diputaciondezamora.sedelectronica.es/