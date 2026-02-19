José Manuel Domínguez, técnico de Urcacyl: "Mercosur abre una ventana importante a los productos lácteos y desde luego al queso"

Castilla y León, y desde luego Zamora, la provincia con mayor peso de la comunidad, ha vivido la «tormenta perfecta» para alimentar el declive del sector: envejecimiento de los ganaderos, falta de relevo y aumento de costes. Pero también hay motivos para la esperanza como expuso José Manuel Domínguez, Responsable del Departamento de Ganadería y Desarrollo Rural de Urcacyl (Unión Regional de Cooperativas de Castilla y León), durante la XXIV Jornada de Ganado Ovino, Caprino y Cooperativismo convocada por Cobadu.

¿Cómo está la situación del sector ovino en el momento actual?

La evolución del sector sigue como en años anteriores. Tenemos desde hace varios años un descenso en el número de cabezas en la comunidad, en general en todo el país y también en Zamora, que se suma a un descenso en el número de explotaciones que siguen en activo y eso al final se traduce en caídas en las producciones.

¿Cómo se ha traducido ese declive en el último año de 2025?

En Castilla y León se han perdido el año pasado casi 11 millones y medio de litros de leche con respecto al año 2024. Y un total de 94 ganaderos menos con entregas. Y en el caso de la carne falta todavía por publicarse el mes de diciembre, pero vamos a tener una caída en producción, siendo Castilla y León la máxima productora de carne de ovino en todo el país, en torno al 10%, cuando la media nacional está en el 5%.

¿Qué factores están influyendo en este declive del sector?

Es conocida la falta de relevo generacional, de la que ya hace años venimos advirtiendo. Tenemos un sector envejecido, con ganaderos que están muy próximos a la jubilación. A eso se ha sumado un contexto de incremento de costes de producción y de algún año con precios bajos, además de la reducción del consumo a causa del Covid y la guerra de Ucrania. Ha sido la tormenta perfecta para que se retiren del sector bastante efectivos en estos años.

Jornada del Sector Ovino y Caprino celebrada en Cobadu / Cedida

¿Se ha remontado el consumo?

En cuanto al consumo de queso veníamos años arrastrando una bajada continuada. Es cierto que comenzamos el primer semestre del año con una caída muy brusca en el consumo de queso de oveja, pero según los últimos datos del Ministerio en el panel de consumo alimentario, se ha revertido esa tendencia y hemos tenido un crecimiento importante al final de 2025. Queda pendiente el mes de diciembre, que históricamente es el mes de más consumo de queso de oveja, vinculado a la Navidad, pero prácticamente estamos igual que en el año anterior. Esa caída del consumo de queso en el primer semestre se ha compensado con la subida del segundo y estamos en niveles similares al año del 2024.

¿Ha tenido impacto en el precio?

Sí, el precio de ese queso también ha remontado. Hemos visto que se ha incrementado el ingreso por el consumo en hogares en torno a un 8% en valor económico.

El salvavidas de vacuno de leche ha sido la aparición de los robots de ordeño que aportan mejores condiciones de trabajo, pero el ovino no es un sector tan tecnificado

¿Por qué no resulta atractivo el sector primario para las nuevas generaciones?

No podemos hablar en general porque hay sectores que se mantienen o incluso atraen gente nueva a la actividad. En el caso del ovino, lo que estamos viendo en comparación con otros sectores, por ejemplo el sector del vacuno de leche, es el impacto de la falta tecnificación. En el vacuno de leche, el salvavidas ha sido la aparición de los robots de ordeño que aportan mejores condiciones de trabajo para las personas que están en ese tipo de granjas. En cambio, el ovino no es un sector tan tecnificado como el vacuno. Se están empezando a dar pasos en ese sentido para facilitar condiciones laborales y mejorar un poco la calidad de vida de las personas que están en este tipo de granjas. Pero es muy incipiente y los efectos no se van a ver a corto plazo.

José Manuel Domínguez / A. P.

¿Qué impacto van a tener en el sector ovino desafíos como Mercosur y la reforma de la PAC?

Respecto a Mercosur tendremos que evaluar realmente las consecuencias de ese tratado. Es cierto que van a incrementarse las cuotas, pero según los datos de los que disponemos de importación y exportación, España tiene una balanza muy positiva en este sector en cuanto a carne y se abre una ventana importante de oportunidad en cuanto al sector lácteo, sobre todo en el queso. En principio eso podría beneficiar al sector a la hora de exportar nuestros productos lácteos hacia aquella zona del Cono Sur.

¿Y con respecto a la PAC?

Parece ser que ya tienen también muy avanzada la redacción de los borradores de reglamento y habrá oportunidad de evaluarlo. Lo que sí que hemos visto es que las prioridades de la Unión Europea van en este momento hacia otros campos distintos al sector primario, como es todo el tema de defensa o la inmigración que va a requerir de una parte importante del presupuesto de la PAC. Ahora mismo se están produciendo las negociaciones del marco financiero plurianual. En función de ese presupuesto, tendremos que ver cómo impacta en las políticas agrarias ya que van a sufrir recortes.

Desde Urcacyl vamos a celebrar en Salamanca un congreso hispano-luso de ganadería extensiva, en colaboración con los colegas portugueses

¿Cómo se presenta entonces el futuro del sector, y más en una provincia donde el ovino tiene tanto peso como Zamora?

Efectivamente, dentro de Castilla y León, Zamora es la provincia con mayor censo y mayor peso dentro del sector del ovino, principalmente en la vertiente de la producción de leche. De hecho, aquí también tenemos grandes fábricas productoras de queso. Creo que hay que ver el futuro con optimismo. Aparte de esa ventana de oportunidad que parece abrirse a través del acuerdo de Mercosur para los lácteos, es necesario solicitar a las administraciones un apoyo decidido por este sector, con políticas que vayan encaminadas a la modernización de las explotaciones que realmente continúen y apostar por los jóvenes que están en este sector. De hecho, desde la Unión de Cooperativas Urcacyl intentamos llevar ese objetivo. Las jornadas que celebramos junto a Cobadu cada año en distintos puntos de Castilla y León –hoy son en Benavente– van en esa dirección y afortunadamente vemos que participan jóvenes y empresas vinculadas con el sector del ovino. Hay gente que se quiere incorporar y tenemos que apostar por ellos.

En Zamora aún tiene peso la ganadería extensiva de ovino, pero con serias dificultades.

Es verdad, porque depende más de condiciones climáticas o de la fauna silvestre, y evidentemente es una forma de producir mucho más sufrida que la ganadería intensiva, que además tiene más optimizados los procesos y con mejores rendimientos. Al final, esto supone una mayor rentabilidad. La ganadería extensiva necesitaría ese plus de apoyo por parte de las administraciones; nosotros también estamos intentando apoyar a la producción extensiva. De hecho, este año desde Urcacyl vamos a celebrar en Salamanca un congreso hispano-luso de ganadería extensiva, en colaboración con los colegas portugueses, en la que será la quinta edición. Ya ha pasado por Cáceres, Sevilla, dos ubicaciones en Portugal, y el próximo lo haremos en Salamanca para dar visibilidad a esa forma de producir y que la gente valore lo que realmente supone la ganadería extensiva, que al final es donde nos está llevando un poco la Unión Europea. Es una forma de producir con menor carga ganadera, menor uso de antibióticos, sostenible y con beneficios para el medio ambiente o la prevención de incendios. Todo eso hay que reconocerlo.