Persisten los problemas de agua en Zamora: los vecinos de este municipio no pueden consumir la del grifo
El Ayuntamiento de San Pedro de la Nave anuncia que el agua de la red municipal en Valdeperdices, Almendra y El Campillo no es apta para el consumo humano
La prohibición se mantiene en Fresno de la Ribera, municipio al que la Diputación Provincial continuará suministrando agua embotellada
A los problemas de turbidez que en los últimos días han obligado a prohibir el consumo del agua del grifo en Fresno de la Ribera y Palacios del Pan, se suman ahora otros pueblos de la provincia de Zamora.
El Ayuntamiento de San Pedro de la Nave-Almendra ha emitido un bando municipal en el que comunica a los vecinos de Valdeperdices, Almendra y El Campillo que el agua de las citadas localidades no es apta para el consumo humano.
Por este motivo, el Ayuntamiento ha solicitado a la Diputación de Zamora el suministro de garrafas de agua embotellada para garantizar el abastecimiento de los vecinos del municipio.
La institución provincial también continuará suministrando agua embotellada al Ayuntamiento de Fresno de la Ribera, con el fin de garantizar que los vecinos dispongan de agua potable para el consumo humano durante los próximos días.
De forma paralela, se ha decidido paralizar el envío de cisternas después de que la bajada del nivel del río Duero haya permitido que vuelva a estar operativo el sistema de bombeo municipal.
Según han informado los trabajadores municipales, el pozo del sondeo se encuentra ya despejado y el cuadro eléctrico funciona con normalidad. El agua está llegando a los filtros en condiciones aceptables, aunque todavía presentan un alto nivel de suciedad, a pesar de los lavados realizados hasta el momento.
Los operarios continuarán realizando tareas de limpieza y mantenimiento del sistema y está previsto que, a última hora de la noche o a primera hora de la mañana del viernes, pueda impulsarse agua hacia el depósito municipal.
Mientras se normaliza completamente el servicio, el Ayuntamiento de Fresno de la Ribera mantendrá durante esta semana el reparto de agua embotellada como medida preventiva para asegurar el abastecimiento de agua potable a la población.
