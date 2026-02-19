Un municipio de Aliste reducirá el gasto energético con cinco plantas solares

El Ayuntamiento de San Vitero ha dado un paso decisivo hacia la sostenibilidad y el ahorro energético con la puesta en marcha de cinco plantas solares fotovoltaicas para autoconsumo distribuidas en el municipio y en sus pedanías.

La iniciativa contempla la creación de cinco centros de generación de energía renovable, que favorecerán el autoconsumo, tanto colectivo como individual. El principal objetivo del proyecto es el autoabastecimiento de diversos suministros municipales con la adecuación de diversas instalaciones.

La primera se basa en la adecuación en San Vitero de una instalación de energía fotovoltaica de 34,50 kWp para autoconsumo colectivo, mientras en San Juan del Rebollar se pondrán en funcionamiento dos plantas con una potencia de 13,34 kWp y 9,66 kWp, que serán utilizadas para autoconsumo colectivo.

La localidad de El Poyo también se beneficiará del proyecto impulsado por el Ayuntamiento de San Vitero, ya que contará con un sistema de 4,14 kWp para autoconsumo colectivo. La última instalación prevista se pondrá en marcha en Villarino del Cebal, con una potencia de 4,14 kWp, que también se empleará para autoconsumo colectivo.

Inversión

El presupuesto del proyecto asciende a 53.381 euros, inversión que no solo cubre el suministro y montaje de los equipos fotovoltaicos, ya que también abarca la legalización de las instalaciones, las medidas de seguridad y salud que es preciso adoptar y la gestión de los residuos derivados de las obras.

Una vez cumplimentado el preceptivo proceso administrativo, el Ayuntamiento de San Vitero ha formalizado recientemente el contrato para garantizar la ejecución de las mejoras en eficiencia energética previstas.

Con esta apuesta por la energía solar, el Ayuntamiento no solo conseguirá reducir significativamente los gastos en electricidad, ya que también refuerza su compromiso con las directrices del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el IDAE. Además, como resaltó, el uso de estructuras fijas sobre terreno municipal garantiza una integración eficiente y de bajo impacto ambiental.

El proyecto se enmarca dentro de los planes de recuperación y resiliencia destinados a mejorar la eficiencia energética en pequeños municipios, asegurando que San Vitero y sus núcleos de población cuenten con infraestructuras modernas y sostenibles para el futuro.