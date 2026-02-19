Impulso al turismo en Sanabria: adjudicada la iluminación de La Tuiza y a licitación una senda ciclable en Porto

La Diputación ha aprobado la ejecución de dos actuaciones incluidas en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) Comarca de Sanabria, financiado con fondos Next Generation EU, con una inversión conjunta de 126.397 euros.

Por un lado, la institución ha adjudicado la obra de "Iluminación eficiente del Santuario de la Tuiza", en el municipio de Lubián, por un importe de 21.150 euros. La actuación será ejecutada por la empresa Instalaciones Eléctricas Sanabria, S.L., en un plazo de tres meses.

El proyecto prevé la instalación de sistemas de iluminación eficientes, contribuyendo a la mejora de la eficiencia energética del enclave y a la reducción del impacto ambiental.

Por otro lado, la Diputación ha aprobado el expediente de contratación y la apertura del procedimiento de adjudicación de la obra "Ejecución de senda ciclable en Porto".

El proyecto cuenta con un presupuesto de licitación de 105.247 euros y contempla la creación de una infraestructura de cicloturismo vinculada al entorno del embalse de San Sebastián, con el objetivo de mejorar los recursos turísticos asociados a la movilidad sostenible y la puesta en valor del entorno natural.