Ya hay un primer pueblo en la historia de Tierra de Alba sin jóvenes empadronados

El Ayuntamiento de Losacio de Alba contará este año con un presupuesto de 204.538,83 euros que coincidirá en ingresos y en gastos cumpliendo de esta manera la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, mientras se busca la adecuación de infraestructuras y servicios para mejora la calidad de vida entre sus familias.

Un logro económico a nivel municipal, 2.398,18 euros por vecino, que sin embargo choca frontalmente con la dura realidad pues se ha convertido en uno de los pueblos más afectados por la despoblación y el primero de la comarca donde no hay ningún adolescente ni joven empadronado con lo cual se ha roto la cadena del recambio generacional

Las arcas municipales de Losacio de Alba recibirán su mayor inyección económica a través de los impuestos directos con 154.660 euros. La instalación en el municipio de varios aerogeneradores del parque eólico “El Hierro” de la empresa Naturgy (antes Gas Natural Fenosa Renovables) en la Sierra de Cantadores ha disparado los ingresos del Ayuntamiento con menos población de la comarca natural de Aliste, Tábara y Alba: solo 89 empadronados. El Ayuntamiento mantiene ya a raya y a cero una deuda viva que en 2011 llegaba a los 42.000 euros (311 por habitante).

Valga como ejemplo que de los impuestos indirectos que pagan los vecinos apenas se ingresarán este año 150 euros y de las tasas 14.024 euros. Las transferencias de otras administraciones públicas como el Estado, la Junta de Castilla y León y la Diputación de Zamora aportarán 23.502 euros y de los ingresos patrimoniales se percibirán 12.202 euros.

Dentro del Fondo de Cohesión Territorial de Castilla y León el Ayuntamiento de Losacio invertirá 8.740 euros en la mejora de la pavimentación de la Plaza Mayor. En cuanto al Plan Municipal de Obras de la Diputación de Zamora se invertirán 16.740 euros en la mejora del abastecimiento.

Inversiones

Con las arcas a rebosar las inversiones reales se incrementarán este año hasta los 108.472 euros, seguidas de los gastos en bienes corrientes y servicios con 53.150 euros. A gastos de personal únicamente se destinarán 28.016 euros. El Ayuntamiento mantiene una agrupación de municipios para el mantenimiento del secretario e interventor con Casaseca de las Chanas, Gema y Losacino para reducir costes. Como personal laboral se cuenta con un administrativo a tiempo parcial

A las transferencias corrientes se destinan 12.200 euros. Losacio recibe la prestación del servicio de recogida, transporte y reciclado de residuos sólidos urbanos de la Mancomunidad de Servicios Tierras de Aliste. A fondos de contingencia se han destinado 2.500 euros.

Losacio es actualmente el Ayuntamiento de Aliste, Tábara y Alba con menos población: solo 89 habitantes, de los cuales 49 son varones y 40 mujeres. En la actualidad los nacidos en el pueblo emigrantes superan ya a los nacidos residentes. De hecho, hay 75 personas nacidas en Losacio mayores de 18 años que residen en el extranjero. Por contra solo hay 7 nacidos en el extranjero residentes en Losacio: 5 de Cuba, uno en Polonia y otro de Ecuador. En lo que llevamos de siglo XXI solamente han nacido 7 niños, sin embargo, han fallecido 66 vecinos. En el primer cuarto de siglo, en veinte años no hubo ni un nacimiento y el más trágico fue 2007 con 7 funerales.

Despoblación

Estamos ante uno de los municipios y pueblos de la Unión Europea más afectados por la despoblación rural galopante originada por la emigración iniciada en los años sesenta del pasado siglo XX que Losacio iniciaba en 1900 siendo uno de los núcleos más importantes de la zona con 561 vecinos. En los últimos 75 años ha perdido ha perdido 549 efectivos humanos.

A pesar de vivir un serio retroceso en la primera década del siglo XX bajando hasta los 481 residentes, lograba remontar de nuevo a 485 en 1920 y durante los años veinte vivir una espectacular subida que le llevó a alcanzar su mayor esplendor poblacional en 1930, durante el reinado de Alfonso XIII, con 638 empadronados. Nuevo retroceso durante la Guerra Civil a 537 en 1940, para remontar durante la posguerra hasta los 612 en 1950. Aguantó hasta 1950 con 557 vecinos y en los años sesenta comenzaba el descalabro poblacional perdiendo 123 para situarse con 434. En 2018 se situó por primera vez por debajo del centenar: 98.

Futuro incierto el de Losacio con un recambio generacional en muy grave peligro si tenemos en cuenta que de sus 89 vecinos 40 pertenecen a la tercera edad y superan los 65 años, mientras que en el polo opuesto con menos de veinticinco años solo hay 9 empadronados y todos ellos son niños: no hay ya ni un solo joven o adolescente inscrito en el padrón.

Losacio de Alba, antaño muy conocido por sus ferias que congregaban a tratantes y feriantes de Aliste, Tábara y Alba, ahora tiene el momento álgido del año a nivel poblacional con la celebración de la romería popular en honor a Nuestra Señora la Virgen del Puerto que antaño tenía lugar cada 3 de mayo (Santa Cruz) y este año se adelantará al sábado anterior: el 2 de mayo.