El entierro de la sardina en Puebla de Sanabria: memoria viva de los incendios del verano
La sardina creada para el último acto del carnaval fue creada con palos y ramas recogidas en el entorno del Lago de Sanabria
A. Saavedra
Puebla de Sanabria ha clausurado la celebración de sus carnavales con la quema de una sardina muy especial, ya que ha pretendido simbolizar la "memoria" de los incendios que el pasado verano afectaron a la comarca.
Por este motivo, las escamas de la sardina fueron creadas con palos y ramas recogidas en el entorno del Lago de Sanabria, en el que se quemaron numerosas hectáreas durante los incendios.
Además, la sardina fue pintada con el color dorado, con la intención de que se convirtiera en un símbolo de un año lleno de prosperidad y de esperanza para que los montes de Sanabria vuelvan a reverdecer con el brillo del sol.
