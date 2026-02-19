COAG apoya la manifestación en defensa de la sanidad pública por la "precaria asistencia" en el medio rural de Zamora

La organización agraria COAG secundará la manifestación en defensa de la sanidad pública que este sábado 21 de febrero se celebrará en la Plaza Mayor de Valladolid, en la que también estarán presentes varias plataformas de la provincia.

Entre otros motivos, COAG acudirá al acto de protesta porque se opone al cierre de consultorios médicos en los pueblos de Castilla y León, aunque también ha impulsado diversas medidas reivindicativas para mostrar su rechazo al desmantelamiento de la sanidad pública que "administraciones y determinados colectivos quieren poner en marcha en los municipios de la región".

Por otra parte, la organización agraria ha asegurado que seguirá reivindicando servicios públicos acordes a las necesidades actuales y que se sumará a todas aquellas iniciativas encaminadas a exigir a la administración competente, en este caso la Junta, políticas de servicios públicos de calidad. Por este motivo, seguirá denunciando públicamente y reclamando soluciones hasta que se ofrezca una respuesta eficiente que mejore la atención sanitaria en los pueblos.

Además, rechaza "la desprotección que sufren los ciudadanos de pequeños y medianos municipios de la región" y, en especial, en las zonas periféricas y más despobladas, que cuentan con "consultorios obsoletos y con medios técnicos y humanos que dejan mucho que desear, por insuficientes".

Problemas

En este sentido, focaliza los problemas más graves en la atención sanitaria contra los que es preciso "luchar", en alusión a la reducción de los profesionales sanitarios que trabajan en condiciones precarias, el recorte horarios y de días de atención en determinados municipios, la pérdida de la calidad en la atención primaria o las largas listas de espera quirúrgica y la saturación de enfermos en instalaciones que "se han quedado anticuadas".

Por las razones expuestas, COAG exige que la estructura poblacional de Castilla y León, con un envejecimiento creciente en su territorio, "sea atendida" para que se cumplan el principio de igualdad recogido en la Constitución, a la vez que advierte de que "todo lo que sea recortar el gasto social, mediante la reducción de las prestaciones supone poner en riesgo el Estado del bienestar y ahondar aún más en el problema de la despoblación".