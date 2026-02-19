Aparecen más vacas muertas de una ganadería "abandonada" en la Alta Sanabria

Al menos cuatro vacas muertas en menos de una semana. La situación en la que se encuentra una ganadería que deambula "descontrolada y abandonada" en palabras del alcalde de Lubián, Felipe Lubián, por pueblos de este municipio de la Alta Sanabria, adquiere tintes más que preocupantes. Así lo transmite el regidor, y certifican los vecinos, después del último episodio con el hallazgo de otros dos animales muertos en las inmediaciones del río Tuela, en el pueblo de Chanos, además de otro aparecido el pasado fin de semana a orillas del río Pedro, en Lubián, y uno más en Chanos.

"Este problema ya trasciende lo puramente administrativo. De nada nos sirve ir a la Junta o comunicarlo al Seprona porque esto ya es un asunto judicial y tendremos que denunciarlo en el Juzgado o ante la Fiscalía", apunta Felipe Lubián sobre el rosario de incidentes que viene creando la ganadería de vacas de "un señor de Ávila que las ha plantado en los montes de Chanos para no querer saber nada de ellas. Las tiene completamente abandonadas y los vecinos de los pueblos somos los que estamos pagando las consecuencias de esta irresponsabilidad".

Vacas muertas cargadas en un remolque en Chanos / Cedida

Al margen de los cuatro cadáveres aparecidos en los últimos días, el alcalde de Lubián describe una situación "de descontrol absoluto" de los animales, que "invaden huertas y jardines" en los pueblos de Chanos, Lubián, Las Hedradas y llegan hasta Villanueva de la Sierra. "Estamos cansados de esta situación; le he llamado mil veces para que venga a buscar las vacas, que andan por los pueblos, se meten en las huertas y fincas causando daños, especialmente en frutales y castaños. Los vecinos no aguantan más", insiste.

El alcalde denuncia los sucesivos incumplimientos del propietario de la vacada, con más de un centenar de cabezas, al que se le habría cumplido el contrato de arrendamiento de los montes vecinales de Chanos y no retira los animales: "En noviembre me dijo que se las llevaría a primeros de año y aquí siguen. Pero no solo eso, en enero llama para decir que tiene que descargar un trailer de alpacas, que el Seprona no le dejaba y pretendía hacerlo en el recinto de La Tuiza. Una locura. Lleva años creando conflicto y nos vemos completamente desbordados e impotentes con esta situación".

Aparecen más vacas muertas de una ganadería "abandonada" en Chanos

Los vecinos de Chanos veían ayer un remolque cargado de vacas muertas "a 500 metros de las casas" y lamentan de que no hayan hecho efecto las denuncias ante la Guardia Civil y el Seprona por el abandono de los animales.

Felipe Lubián recuerda cómo los problemas comenzaron "desde el primer día que trajo la ganadería, cuando descargó los animales cerca de la autovía y se escapó una vaca. La Guardia Civil tuvo que matarla a tiros porque no había manera de cogerla y el riesgo era tremendo. ¿Qué pasa sin invaden la vía del ferrocarril?, se puede preparar un problema muy gordo y con vacas sueltas y sin control es un riesgo que está ahí".

Para el alcalde sanabrés, "lo único que quiere este señor es cobrar las ayudas de la PAC y a los animales que les den, no le importan nada porque están abandonados y mal cuidados. Si bajan a los pueblos es que tienen hambre, se supone. Podríamos hablar de una situación de maltrato animal. Hay vecinos que han visto terneros muertos que son arrastrados por el agua en las crecidas de los ríos".

Vacas muertas de la ganadería "abandonada" de Chanos / Cedida

Con el caso de Molezuelas de la Carballeda también candente, Felipe Lubián denuncia la "impotencia de los pueblos con gente que se planta en los montes con el ganado, sin interesarle nada la crianza y solo para cobrar la PAC. Es impresentable", zanja.

En el caso de Molezuelas de la Carballeda, el asunto ha llegado hasta el subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, que recientemente se personaba en el pueblo junto con el teniente coronel de la Guardia Civil, Héctor Pulido, y el capitán de la Compañía de Sanabria, José Luis Casas, dada la preocupación y alarma generada entre el vecindario con una ganadería de vacas que anda suelta por todo el término. El propio subdelegado reconocía que la situación "está afectando a la convivencia".

El alcalde de Lubián advierte del problema al que se enfrentan los pueblos con este tipo de situaciones sobrevenidas que "alteran la tranquilidad de los vecinos".