Nueva protesta de la Alianza UPA-COAG en Sanabria-La Carballeda: Carreteras, fauna y el tren
La concentración se ha convocado para este domingo, 22 de febrero, en Molezuelas de la Carballeda
I. G.
Varias son las razones que justifican, para la Alianza UPA-COAG, la nueva protesta convocada en la comarca de Sanabria-La Carballeda.
La concentración será este domingo, 22 de febrero, a las 12.00 horas en la plaza Mayor de Molezuelas de la Carballeda. Una de las razones es el "grave deterioro" de la carretera ZA-111 que une los municipios de Rionegro del Puente con la provincia de León.
La organización agraria reclama el arreglo de la carretera denunciando el grave deterioro de la vía y el riesgo de accidentes. A la vez reclama medidas de control de la fauna por "los cuantiosos daños que provocan en las explotaciones agrarias y, como se evidencia en estos últimos días, por los constantes accidentes que provocan en nuestras carreteras provinciales".
También denuncia la Alianza UPA-COAG la reducción del número de paradas en la estación Sanabria AV, "pues supone un recorte en los servicios en el Medio Rural, conlleva una mayor precarización en otros servicios púbicos como la sanidad, la educación y los servicios administrativos, supone una dificultad añadida a la permanencia de población en nuestros pueblos y desincentiva el turismo emergente en la comarca".
- Los propietarios del Castillo de Fermoselle denuncian que no se cumplen los fines con los que se cedió
- Una balsa de agua por la crecida del Duero obliga a cortar el tramo de carretera que une Granja Florencia y la N-122
- Dejan 'tirados' durante la ruta escolar a cuatro estudiantes de Pajares de la Lampreana a ocho kilómetros de su casa
- Así ha sido la inauguración del centro comercial de Alcañices
- El descontrol de las vacas está afectando a la convivencia en Molezuelas de la Carballeda
- Sayago reunirá a profesionales y defensores de la piedra seca de España y el mundo
- Casi medio millón de euros por esta casa en Morales del Vino
- Alistanos y trasmontanos hacen cola en la apertura del nuevo centro comercial de Alcañices