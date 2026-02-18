Muelas del Pan afrontará la reforma integral del Museo de la Alfarería y la Arqueología

El Ayuntamiento de Muelas del Pan, cuya Corporación Municipal preside el alcalde Luis Alberto Miguel Alonso, afrontará a lo largo de este año la reforma integral del Museo de la Alfarería y la Arqueología, un edificio que sufre graves deficiencias para desarrollar la actividad para la cual fue restaurado y reacondicionado hace ya más de veinte años.

La Diputación de Zamora (Patronato Provincial de Turismo) ha sacado a concurso público las obras de mejora energética del Museo de la Alfarería y la Arqueología de Muelas del Pan dentro del plan de sostenibilidad turística del corredor ecoturístico de Zamora y el Duero.

El presupuesto base de licitación para su ejecución material mediante contrata ascenderá a un total de 179.496,93 euros y el plazo de ejecución se ha fijado en cuatro meses. El plazo para la presentación de ofertas finalizara el día 3 de marzo de 2026. Las obras se ejecutarán bajo las prescripciones del proyecto técnico redactado por la alistana Ana Belén Bartolomé Capa del Colegio de Arquitectos de León por encargo del Ayuntamiento de Muelas del Pan.

El Museo de la Alfarería y la Arqueología de Muelas del Pan se ubica en lo que antaño fue la Casa del Médico situada en entre la antigua travesía de la carretera Nacional 122 y la calle La Sillada que va hacia la iglesia parroquial de Santiago Apóstol. La parcela tiene una superficie de suelo de 3.843 metros cuadrados: 309,12 metros construidos y de ellos 263,25 útiles.

Está compuesto por varios cuerpos, uno destinado al taller con dos plantas, en la baja se encuentran los tornos y en el semisótano los hornos de cocción. Un edificio situado en el centro está destinado a la exposición y sala de conferencias, distribuido en dos plantas, un anexo de una sola plancha porche, destinado también a las exposiciones, aseos, y en el exterior bajo el porche el espacio se destina al tratamiento del barro.

El Museo de la Alfarería y Arqueología presenta graves deficiencias en lo correspondiente a la envolvente como es el caso de los cerramientos exteriores los cuales son de fábrica de ladrillo y termoracilla, sin aislantes, enfoscados y pintados en el interior y por el exterior revestidos de plaquetas cerámicas pegadas directamente sobre el cierre de ladrillo sin enfoscar, lo que está produciendo su desprendimiento y filtración de humedades a su interior.

La carpintería exterior es de acero acabado oxidado, sin rotura del puente término ni marcos aislados y los vidrios son simples de una hoja. Dicha carpintería se colocó con marco por el exterior de la plaqueta de fachada con lo que se cuela el agua hacia el interior. Por otro lado, se producen condensaciones incontroladas y están chorreando agua constantemente, lo que ha producido mayor corrosión de las mismas. Hay carpintería fija sin persianas y carpintería abatible con menorquinas por el exterior también metálicas, la oxidación las hace impracticables.

El proyecto propone la adecuación de todo el envolvente de las fachadas del edificio con la retirada del aplacado cerámico para continuar con un revoco de cemento en todos sus parámetros para cerrar las grietas y colocación de fachada ventilada con acabado cerámico con aislante exterior.

En el tejado se procederá a levantar la teja existente en dos de las tres cubiertas para a continuación colocar un a impermeabilización y aislamiento térmico de 16 centímetros y nuevas tejas, así como canalones y bajantes de aluminio en el mismo color que la carpintería. Se levantará el solado e impermeabilización y aislamiento de terraza para dejarla en forjado acabado y sustituirla por una nueva impermeabilización aislamiento, formación de pendiente y solado.

La primera restauración de la Casa del Médico se afrontó entre los años 2004 y 2005 con una inversión económica de 96.32 euros, sobre proyecto de Ángel Fernández Poyo, siendo alcalde Diego Martín Áñez. Los trabajos se hicieron por parte de los alumnos del módulo de albañilería del que fuera tercer taller de empleo de Muelas del Pan. La inversión, toda en materiales, fue financiada por el grupo de acción local Adata a través del programa de desarrollo rural Leader.

Edificio del museo / Ch. S.

Muelas del Pan fue un pueblo de tradición alfarera durante siglos justo hasta el inicio de las obras del Salto de Ricobayo entre 1929 y 1934 donde unos atractivos sueldos llevaron a muchos de los moleños a abandonar el oficio de alfarero pues trabajar para la Sociedad Hispano Portuguesa de Transportes Eléctricos Saltos de Duero les garantizaba cobrar los jornales a final de mes. La alfarería moleña ya gozaba de un merecido prestigio hace al menos 479 años y muestra de ello es que en el año 1547 se elaboraron en Muelas del Pan los barreños para la reina Juana la Loca en su encierro en Tordesillas.

Debió de ser el XVI un siglo de grandeza pues según un manuscrito de 1571, a raíz del censo encargado por el rey Felipe II, se atestiguaba que el oficio de “ollero” era el principal en Muelas del Pan. La pieza principal de los alfares moleños eran las ollas de ahí que no se les conociera como alfareros sino como olleros. En el Vocabulario de Refranes y Frases Proverbiales de 1627 de Gonzalo Correa se asevera que "buen barro hay en Muelas, bueno lo hay en Pereruela".

El Diccionario de Autoridades de 1737 definía a sus ollas como unas vasijas redondas hechas regularmente de barro: "Por abajo es angosta y sube en proporción formando una barriga ancha y estrechándose algo al formar el cuelo, de grande boca y se le pone un asa para manejarla. Sirve para cocinar y sazonar".