El mítico futbolista Raúl González comía hoy en este restaurante de Zamora

Raúl González, uno de los jugadores más queridos de la historia reciente del Real Madrid C.F. se dejaba ver hoy en el restaurante Lera, en Castroverde de Campos. Luis, el propietario, destacaba de la visita la amabilidad del exfutbolista y su humildad. Decía que les regaló momentos muy agradables en una buena comida.

El exjugador, que también ha sido entrenador del Real Madrid Castilla Club de Fútbol, es recordado por los madridistas con gran cariño, tanto por sus habilidades deportivas como por su carisma. También ha demostrado su amabilidad y su saber estar en su visita al restaurante en Castroverde de Campos.

El propietario destacaba que Raúl González era una persona "muy normal" y que a los presentes les había parecido un chico "muy majo", que pasó con el personal unos minutos de sobremesa y después entró a saludar a los empleados de cocina, con los que habló sobre fútbol en un ambiente distendido.

El restaurante Lera y los famosos

No es la primera vez que una figura pública elige este restaurante terracampino para pasar una buena comida. Otros, como Jesús Calleja, ya han comido en el Lera, famoso por su Estrella Michelín y por la reinterpretación de la cocina zamorana de sus platos. También el cocinero Dabiz Muñoz, que elogiaba en su perfil de Instagram la buena cocina del restaurante zamorano y confesaba ser amigo del propietario.

El restaurante Lera ha conseguido una buena crítica por su cocina cinegética de autor, que conquista paladares más allá de la provincia.