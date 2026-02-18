Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Localizado un turista que visitaba Fermoselle con un grupo y se extravió

Una vez encontrado en la residencia de la localidad, el varón de 70 años fue trasladado al hotel donde se hospedaba en Villaralbo

La Guardia Civil con el hombre extraviado en Fermoselle

La Guardia Civil con el hombre extraviado en Fermoselle / Cedida

I. G.

Un hombre que realizaba turismo en Fermoselle el pasado martes junto a un grupo de personas se extravió del grupo, lo que obligó al despliegue de la Guardia Civil para su localización.

El varón de 70 años había quedado aislado de un grupo de turistas que estaba visitando la localidad de Fermoselle, echándolo en falta a la hora de regresar hacia el hotel donde estaban hospedados en la localidad de Villaralbo.

En un primer momento, se recibe aviso de la desaparición de una persona, del cual no tienen noticias ni localizan por ningún lado, siendo imposible ponerse en contacto con él.

Al no poderlo localizar ni tener ningún tipo de noticias sobre él, se inicia un dispositivo de búsqueda a cargo de la capitán jefe de la Compañía de Zamora, con unidades de seguridad ciudadana, la USECIC y la Oficina Móvil de Atención a la Ciudadanía.

En el transcurso de la tarde, tras enterarse del dispositivo desplegado, un vecino informa que una persona de esas características ha estado en su casa, siendo posteriormente localizado en la residencia de la localidad en perfecto estado. Componentes del dispositivo se desplazan hasta el lugar, comprobando que se encuentra bien y es trasladando hasta la localidad de Villaralbo donde le esperaban el resto de compañeros.

