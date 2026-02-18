La localidad zamorana de Fresno de la Ribera, anfitriona del Día del CIT 2026

La localidad de Fresno de la Ribera se convierte este domingo, 22 de febrero, en el epicentro del encuentro entre los municipios integrados en el CIT (Centro de Iniciativas Turísticas) Zamora y Municipios Limítrofes. Una nueva oportunidad de convivencia que en esta edición tendrá como pregonero al director del programa El Arcón, Javier Pérez Andrés.

Una edición especial que coincide con el XXV aniversario del CIT Zamora y Municipios Limítrofes, donde tendrán protagonismo los trabajos realizados por las encajeras, la promoción de la gran feria del queso Fromago 2026, degustaciones gastronímicas y concursos. Actos que han sido presentados este miércoles en la Caja Rural de Zamora, cuya Fundación colabora en la organización de la jornada.

Las actividades comenzarán de 10:30 a 11:30 horas en las escuelas, donde se celebrará un concurso de pintura infantil y la recogida de postres tradicionales. También se llevará a cabo la recogida de tartas de queso conmemorando el XXV aniversario del C.I.T. Zamora y Municipios Limítrofes.

El repique de campanas a cargo de la Asociación de Campaneros de Zamora anunciará el Día del CIT para continuar, a las 11.00 horas, con la inauguración en el salón cultural de la exposición "Encaje, Indumentaria y Tradiciones".

A las 11.30 se ha programado la concentración de participantes y la bienvenida del alcalde de Fresno de las Ribera a autoridades, asociaciones, vecinos ataviados con indumentaria tradicional y público en general, para dar paso al desfile tradicional desde el salón de baile hasta la Plaza de la Iglesia amenizado por la Banda de Cornetas y Tambores Cofradías de Zamora, el grupo de música tradicional Ribera de los Chirlos, Charanga Zayal, la Asociación Cultural Campaneros de Zamora, así como las asociaciones de Águedas, Cabezudos de Entrala y Cabezudos de Corrales. También participará Fromaga, la mascota oficial de la III edición de la Feria Internacional del Queso Fromago 2026.

A las 13:00 horas se celebrará misa, cantada por Capella Ocellum Duri. La promoción de Fromago 2026 continuará a las 13:50 horas con un stand promocional, degustación de queso y un photocall con Fromaja.

Tras la degustación gastronómica llegará el pregón del Día del C.I.T. Zamora y Municipios Limítrofes se celebrará a las 16:30 horas, para continuar con la entrega de premios de los concursos de dibujo infantil y postres tradicionales, además del premio patrocinado por Fromago 2026 a la mejor tarta de queso. Asimismo, se otorgará una mención especial al ayuntamiento más colaborador de 2025.

El broche final llegará a las 18:00 horas con la actuación de folclore tradicional del grupo Mayalde. La celebración concluirá con una chocolatada para todos los asistentes.

Desde el Ayuntamiento de Fresno de la Ribera se ha invitado a la participación en este encuentro de los pueblos, unidos por la promoción del turismo y las tradiciones.