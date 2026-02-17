Rihonor y Santa Cruz de Abranes necesitan vías de evacuación ante el riesgo de incendios

El Procurador del Común ha dictado una resolución a favor del Ayuntamiento de Pedralba de la Pradería e insta a la Junta de Castilla y León a realizar el análisis técnico de viabilidad de acondicionar el camino de Rihonor de Castilla a Santa Cruz de Abranes como vía de emergencia y evacuación, evaluando las necesidades de actuación técnicas, de seguridad y costes.

La resolución recoge su responsabilidad dentro de la condición de Administración competente en materia de Protección Civil, prevención de incendios forestales y coordinación de políticas públicas en territorio autonómico, y ante la situación de riesgo de incendios u otras situaciones generadoras de emergencia que pueden afectar a estas localidades debe adoptar las medidas técnicas necesarias.

Si ese análisis técnico resulta favorable, insta a la Junta a "a firma de un convenio de colaboración con la Diputación de Zamora y el Ayuntamiento de Pedralba de la Pradería para la financiación y ejecución conjunta de las actuaciones necesarias". En dicho convenio se establecerá la participación de las Administraciones en función de sus respectivas competencias y disponibilidades presupuestarias, bajo coordinación de la Junta del proyecto y que cumpla con los estándares de seguridad como vía de emergencia.

El Ayuntamiento de Pedralba de la Pradería presentó una queja ante el Procurador del Común al considerar que las localidades de Rihonor de Castilla y Santa Cruz de Abranes están en riesgo en caso de emergencia, especialmente en caso de incendios, al tener una única carretera de acceso. Tanto el camino como los dos pueblos están dentro de los límites de la Reserva Regional de Caza de la Sierra de la Culebra, gestionada por el Gobierno Regional.

En el verano de 2025, especialmente duro por los incendios, quedó en evidencia que si esta única carretera pierde operatividad, los vecinos no pueden ser evacuados ni recibir ayuda. Desde el Ayuntamiento se solicitó a la Junta de Castilla y León acondicionar el camino tradicional existente entre los pueblos como vía de emergencia. Esta petición no obtuvo ninguna respuesta. La Junta de Castilla y León solo contestó cuando el Procurador del Común investigó la queja.

La Consejería de Movilidad y Trasformación Digital contestó que el camino no es carretera autonómica y que los recursos disponibles se destinan a mantener 11.500 kilómetros de carreteras de su competencia.

El Procurador del Común consideró que la respuesta es técnicamente correcta como gestión ordinaria pero antepone la seguridad de las personas "resulta insuficiente cuando estaba en juego la vida de las personas". La Procuradoría argumentó que "todas las administraciones públicas tenían la obligación de proteger la vida y la integridad física de los ciudadanos, especialmente ante riesgos ya conocidos como los incendios forestales".

La resolución recuerda las competencias en materia de Protección Civil de la Junta de Castilla y León y de prevención de incendios. El acondicionamiento de una vía alternativa de evacuación y acceso para servicios de emergencia en núcleos de población con riesgo acreditado de aislamiento por incendios forestales constituye, indudablemente, una medida preventiva en el ámbito de la protección civil, sin perjuicio de que la infraestructura en cuestión no tenga formalmente la consideración de carretera autonómica.

El Procurador reconoce la existencia de "un camino tradicional susceptible de acondicionamiento como vía alternativa de emergencia" que "constituye una solución razonable y proporcionada ante un problema de protección de la vida y seguridad de las personas que no debe quedar sin respuesta". n