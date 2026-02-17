Otero de Sariegos se niega a desaparecer: un ambicioso proyecto restaurará parte del pueblo deshabitado

La concesión de un programa mixto de formación y empleo de albañilería por parte de la consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta permitirá al Ayuntamiento de Villafáfila dar un primer impulso al proyecto que pretende materializar a largo plazo para rescatar del olvido Otero de Sariegos, deshabitado desde hace más de 22 años, y adecentar su casco urbano, que es un enclave privilegiado desde el que los visitantes pueden admirar la Reserva Natural de las Lagunas. El alcalde de Villafáfila, Antonio Rodríguez, confirmó la reciente concesión del programa mixto de formación y empleo, que se prolongará nueve meses y en el que participarán ocho alumnos, al margen de un coordinador y un monitor.

El Ecyl se ha encargado de la selección de los alumnos del programa mixto de formación y empleo entre personas desempleadas dispuestas a participar en la iniciativa y que quieren "aprender un oficio", en este caso, la albañilería.

Durante los nueves meses en los que se desarrollará la iniciativa se impartirá formación teórica a los alumnos, que también pondrán en práctica los conocimientos aprendidos. En este punto, el alcalde precisó que durante seis meses los alumnos adecentarán las calles del pueblo para convertir el casco urbano en un espacio seguro y abierto a los visitantes que quieran recorrer Otero de Sariegos, desde el que podrán admirar las Lagunas de Villafáfila o edificios que se mantienen en pie como su iglesia.

En los tres meses restantes, los alumnos seleccionados centrarán su trabajo en la recuperación de dos edificios que se mantienen en pie y que son propiedad del Ayuntamiento, en los que, por su abandono y los actos vandálicos, es preciso acometer diversas mejoras para garantizar su conservación, al margen de reponer algunos elementos como puertas o ventanas. Por otra parte, Rodríguez reconoció que "hay mucha gente interesada en que el pueblo no muera del todo", en alusión al apoyo que la asociación Amigos de Otero de Sariegos, que cuenta con alrededor de 140 socios, presta al Ayuntamiento de Villafáfila, en cualquier iniciativa o proyecto que se plantea para impulsar su recuperación y, sobre todo, para evitar su desaparición, ya que sería irreversible.

De hecho, destacó que recientemente, miembros de la asociación han reparado las goteras de la iglesia para intentar frenar su deterioro.

El renacer de Otero de Sariegos

Por esta implicación, el alcalde confía en que el programa mixto de formación y empleo concedido este año tenga continuidad en próximas convocatorias, ya que permitiría acometer actuaciones importantes que requiere Otero de Sariegos para materializar su recuperación y evitar la "visión paupérrima" que, en la actualidad, ofrece a los visitantes.

En este punto, Rodríguez recordó que visitantes de diferentes puntos de la geografía nacional y de distintos países europeos se desplazan a la Reserva Natural de las Lagunas de Villafáfila, uno de los humedales más importantes de España, para observar aves, un turismo ornitológico que podría reactivarse con la recuperación de Otero de Sariegos.

No obstante, para el alcalde de Villafáfila es preciso invertir más recursos en una Reserva Natural que "está abandonada desde más de una década" y en la que "las escasas inversiones" han provocado que "vaya cuesta abajo, tanto por la cantidad de aves como por la falta de infraestructuras".

Por los motivos expuestos, para Rodríguez es clave dar un impulso definitivo a la rehabilitación de Otero de Sariegos, proyecto que se pretende acometer en distintas fases en las que, en principio, al margen de la asociación, también se podría implicar Medio Ambiente, aunque la Diputación de Zamora también ha ofrecido colaboración.

Así, para acometer la siguiente fase, el Ayuntamiento ya ha establecido contactos con propietarios de edificios en ruinas de Otero de Sariegos, en su mayoría descendientes de sus antiguos moradores, para cerrar acuerdos de cesión de uso de los terrenos y proceder a su desescombro y adecuación, aunque se intentarán salvar aquellos inmuebles y restos que no supongan un riesgo para la seguridad de los visitantes.

En una última fase, está previsto acometer ha rehabilitación de la iglesia de San Martín de Tours, el edificio más importante de cuantos se conservan en el pueblo. Para llevar a cabo esta actuación se intentará cerrar un acuerdo de cesión del templo con el Obispado de Zamora.

En el marco del proyecto también está previsto colocar en el casco urbano del pueblo paneles explicativos y crear un museo al aire libre, iniciativa que contribuirá a que perduren la "memoria histórica" y los recuerdos de los "hijos" de Otero de Sariegos, un pueblo que se resiste a desaparecer.