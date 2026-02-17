Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El aviso rojo del Duero en Toro se amplía a ZamoraUn ambicioso proyecto restaurará parte de un pueblo deshabitadoLos temporales arrasan ValorioCarnaval de Toro (Zamora) 2026
instagramlinkedin

Lonja de Zamora (17 de febrero de 2026): Repunte de 3 euros en los lechones

El porcino de cebo, normal y graso cotiza ligeramente al alza

Lechones en una granja

Lechones en una granja / Ical

I. G.

Repunto de tres euros la unidad en el lechón de gran partida y lechón de recogida, que pasan de 52 euros a 55 en el primer caso, y de 46 a 49 euros en el segundo en Lonja de Zamora de su sesión de 17 de febrero de 2026. Los tostones mantiene a precios.



En la mesa de porcino de cebo destacan también los precios al alza en selecto, normal y graso. Por su parte, cerdas de desvieje e ibérico de pienso hasta 150 kilogramos siguen con las mismas cotizaciones que la semana anterior.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents