El carnaval de Sanabria-La Carballeda se prepara para el verano

Las peñas del Carnaval de El Puente de Sanabria repasaron las estaciones del año, con bañador, sol, nieve y berrea. Imaginación y humor se juntaron en los disfraces que evocaron las cuatro estaciones del año que desfilaron en el pasacalles por la Plaza del Mercado. Soles radiantes, primaveras tormentosas y nieve para enfriar los refrescos asomaron al desfile.

El inverno se resume en un buen cargamento de nieve y las quitanieves paleando el asfalto. Con un elaborado disfraz de ciervo, una de las peñas se acordó de los cuernos y la berrea para el otoño. Los diablos del verano abrieron el recorrido recordando lo que viene, una primavera lluviosa y bailarina, con muchas hadas de las flores.

Los copos de nieve, elegidos por uno de los grupos de Carnaval, resumen este invierno. La reina de la Primavera, el Otoño y el Invierno, esta vez se olvidaron del verano. Superheroínas, dragones y dinosaurios se acoplaron bien entre las estaciones.

La peña “Quien domina este rebaño” se alzó con el premio del concurso de peñas de carnaval de Puebla de Sanabria, ante un numeroso público que aplaudió las representaciones y coreografías en el salón de las Candelas. Vikingos, ovejas y aves dominaron el escenario en esta nueva edición.

La gripe aviar hizo escala en el Carnaval de Cencerros de Villanueva de Valrojo, en el último día y noche de fiesta con la presencia del Demonio y sus Secuaces, preparados para cerrar el antruejo. En el salón social, el baile congregó a un numeroso grupo de gallinas, una lograda montaña rusa y el disfraz de “monos” el que siempre hubo y muy sencillo, vestido traje de mono de trabajo, con careta, escoba y cernada para lanzar a los espectadores, como recordaba una de las participantes. El Martes de Carnaval es un día donde también se baila, en pareja o suelto con los de Villanueva o con los de Villardeciervos.