La Raya de España y Portugal se ha metido de lleno en las carnestolendas y los vecinos de uno y otro lado de la frontera hispano lusa se han lanzado a corazón abierto a recuperar y preservar las tradiciones heredadas de sus antepasados.

Algoso, freguesía perteneciente al concelho de Vimioso, rayano con las localidades alistanas de Villarino tras la Sierra, Santa Ana y Alcañices ha revivido por todo lo alto la ancestral tradición del Ramo de Sao Joao y las Carreras de la Rosca con la subasta y concursos de donas como rituales que preceden al Carnaval (Martes de Antruejo) y a la Cuaresma.

Una celebración que organiza la comisión de fiestas de algoso con el apoyo de la Parroquia Local y de la Unidad de Acción Pastoral de Nuestra Señora de la Visitación en la Diócesis de Miranda-Braganza.

Se trata de una celebración anual mantenida viva durante siglos profundamente arraigada en la freguesía de Algoso, una fiesta donde se combina, juntos que no revueltas, la devoción religiosa, la gastronomía tradicional y un fuerte espíritu comunitario propio de la Tierra de Miranda donde participan niños, jóvenes y mayores para perpetuar su ancestral costumbre

Ramos y carreras de roscas en la Cuaresma de La Raya

Para el ilustre Mario Correia, uno de los más prestigiosos etnógrafos de Portugal, que ha dedicado la mayor parte de su vida a analizar e investigar los rituales y tradiciones de la comarca de Aliste y de la región de Tras os Montes y Alto Douro: "Las roscas son consideradas en tierras trasmontanas como ofrendas a Dios y por ello forman parte del culto divino y religioso, pues incluso son bendecidos por los párrocos durante la celebración de la eucaristía".

Se elaboran, asevera el historiador luso, con harina de trigo y "por lo tanto simbolizan el pan, considerado un elemento esencial y una garantía para la supervivencia. Cuando las comunidades decoran los pasos procesionales con las roscas o pan están agradeciendo a Dios la cosecha y le piden su intersección para el nuevo año agrícola que comenzara con la llegada de la primavera".

El ritual comienza con la preparación comunitaria tanto de las roscas como de los ancestrales ramos: dulces tradicionales que son elaborados a base de harina de trigo, huevos de gallina de corral, azúcar, mantequilla, zumo de naranja, aceite de oliva y aguardiente. Con ellos se adorna y decora la carroza que se subasta el día de la fiesta.

Uno de los árboles predominantes en la aldea es el olivo, fuente de frutos y de ingresos para las familias, de ahí que sean precisamente las ramas de oliva las utilizadas para adornar el paso procesional que busca también la protección de los olivos. El dinero que se saca de la subasta se destina a las fiestas de San Juan Bautista que se celebran cada año el 24 de junio.

Entre los rituales revividos estuvo el de Correr la Rosca una tradición donde todos los miembros de la comunidad que así lo desearon pudieron participar en las cinco carreras: solteros, solteras, casados, casadas y niños. El premio para los ganadores fue como no una sabrosa rosca. Con forma de corona real.

La fiesta que se inició con la eucaristía continuo luego con la subasta tras la misa del andador decorado con roscos y ramos en un momento muy animado y esperado por todos. La fiesta es también un reencuentro entre vecinos y familiares, un momento de convivencia y de presentación de las tradiciones locales. En años recientes la comunidad ha destacado la alegría de volver a celebrarla tras las interrupciones de los tiempos de pandemia reforzando su valor emocional.