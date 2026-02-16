Siniestro
La fauna provoca un nuevo accidente de tráfico en Zamora
Una mujer de 49 años ha resultado herida
La fauna silvestre ha sido la causa de un nuevo accidente de tráfico ocurrido esta mañana en la provincia de Zamora. El siniestro sucedió a las 8 de la mañana en la carretera CL-527 que conecta la capital con Fermoselle, concretamente a la altura de Villar del Buey, donde un corzo cruzó cuando pasaba un turismo.
El Centro de Emergencias 1-1-2 recibió aviso solicitando ayuda para la conductora, una mujer de 49 años, que se hallaba consciente pero presentaba un golpe en la cabeza. Asistieron Emergencias Sanitarias Sacyl, que envió una ambulancia, y la Guardia Civil de Tráfico.
Este accidente tiene lugar solo unas horas después de los dos registrados ayer en la zona de Los Valles, también como consecuencia de choques con animales silvestres, ambos en la N-525: uno en Sitrama de Tera que se saldó con tres personas heridas tras salirse de la vía el coche en el que viajaban como consecuencia del encuentro, y otro en Camarzana, con un herido.
