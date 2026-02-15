Sinfonía Natural lleva el espíritu del carnaval a las residencias de mayores
Con el objetivo de llevar la alegría más allá de los escenarios, Sinfonía Natural visitó las residencias Caser Residencial Zamora y el Centro Los Rosales, compartiendo su música con los mayores
El grupo de carnaval Sinfonía Natural, integrado por 40 personas que ensayan con ilusión desde el pasado mes de septiembre, ha querido que la música y la alegría de estas fechas trasciendan los escenarios habituales para convertirse en un gesto de cercanía y cariño. Además, participan en el tradicional desfile de carnaval, abriéndolo en primer lugar.
Inspirados en el estilo del dúo de DJs Mestiza, que fusiona la energía de la electrónica con el embrujo del flamenco, los componentes del grupo han construido una propuesta artística llena de ritmo, color y sentimiento. Pero más allá de lo musical, su verdadera esencia está en el compromiso social.
En la jornada de hoy, Sinfonía Natural ha visitado dos residencias de personas mayores: Caser Residencial Zamora, en Villaralbo, y el Centro residencial Los Rosales, en Moraleja del Vino. Allí han compartido su actuación con los residentes, regalando sonrisas, recuerdos y momentos de emoción que reflejan el valor humano del carnaval cuando se vive desde la generosidad. Porque, a veces, la mejor música no es la que más suena, sino la que más acompaña.
