Tierra del Vino

Los quintos de Sanzoles desafían al frío para correr las cintas

Aroa, Claudia, Adrián, Ian, Álvaro y Elías cumplieron con la tradición previo a echar las relaciones

Los quintos de Sanzoles en la carrera de cintas

Los quintos de Sanzoles en la carrera de cintas / Cedida

E. V.

Sanzoles

Aroa, Claudia, Adrián, Ian, Álvaro y Elías son los garantes de una tradición que, cumplidos los 18 años, se vive entre carreras y relaciones en Sanzoles.

Antiguamente, la celebración se desarrollaba en dos días diferenciados, conocidos como el día de los gallos y el día de los conejos, en los que los quintos demostraban su destreza arrancando la cabeza de los animales al pasar. Estos actos, hoy desaparecidos, formaban parte de la cultura rural tradicional y del proceso de afirmación e integración de los jóvenes en la vida adulta.

Con el paso del tiempo, la tradición evolucionó, sustituyéndose los animales por cintas simbólicas que mantenían el protagonismo de los quintos y el valor identitario de la celebración, adaptada a los valores y sensibilidad actuales sin perder la memoria de una tradición con solera y que hoy perpetuaron estos seis quintos.

