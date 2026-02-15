Los quintos de 16 pueblos encienden la Hoguera del Antruejo en Alcañices

La villa de Alcañices se convirtió a lo largo del fin de semana en la capital de los ancestrales "Antruejos" en "La Raya" de España ( comarca de Aliste) y Portugal (región de Tras so Montes y Alto Douro) con un programa de actos amplio y variado que concitó el interés y atrajo una masiva participación dando de vecinos y emigrantes, como de niños, jóvenes y mayores, para disfrutar de las casnestolendas antes de iniciar la Cuaresma y el camino hacia la Semana Santa.

La "Hoguera de Antruejo" fue uno de los actos más representativos, pues contó con la participación de los quintos 2026 de 16 pueblos diferentes, muchos de los cuales comparten formación educativa en el Instituto de Bachillerato y Ensenanza Secundaria Obligatoria "Aliste": Ethan (Fradellos y San Martín de Tábara), Rocío, Carla, Rodrigo y Miriam (Tola), Laura y Alejandra (San Vitero), Sheila (Ribas), Laura (Samir de los Caños), Claudio, Andrea, Elia , Celia y Hugo (Alcañices), Diego (Ceadea), Elías, Paula, Kike y Estela (Rabanales), Hugo, Inés, Carmen y Lucía (Sarracín), Marta (Lober y Alcañices), Clau (arcillera), Álvaro (San Juan del Rebollar), Nerea (Gallegos del Campo), Yilda (Ferrerela de Tábara), Daniel (Vide) y Aroa (Bermillo de Alba).

Hombres y mujeres de Aliste que han conocido durante su infancia las tradiciones y costumbres heredadas en sus pueblos de la mano de sus padres y madres, abuelos y abuelas, parientes y paisanos y, llegados a la adolescencia, ya las consideran como algo muy suyo, propio de sus orígenes alistamos, y se suman cuando la ocasión se lo permite a su mantenimiento para que también puedan ser conocidas y disfrutadas por las futuras generaciones.

Una animada jornada de convivencia y hermandad en su significado más puro donde los adolescentes, chicos y chicas, se olvidaron de los libros, de las nuevas tecnologías y de las redes sociales, para tirarse al monte con hachas y moto sierras y allí ellos mismos se encargaron de cortar la leña de roble al "Monte de Sahú" y cargarla en el remolque de un tractor para, con la satisfacción del trabajo bien hecho, salir camino de la Plaza Mayor donde encendieron la hoguera para disfrute de todos.

Los quintos de 16 pueblos encienden la Hoguera del Antruejo en Alcañices / Ch. S.

Al calor y a la luz de la lumbrinaria los adolescentes llegados de los diferentes pueblos disfrutaron de su antruejo en armonía y muy buenas sensaciones de amistad.

El auditorio municipal "Tratado de Alcañices", con capacidad para acoger alrededor de 350 personas, se convirtió lugar de encuentro de los carnavales de Alcañices dado que su amplitud y prestaciones, incluido escenario, permite desarrollar diferentes actos sin preocuparse de las inclemencias atmosféricas. Bajo el lema de "la risa es el mejor disfraz" los alcañizanos disfrutaron de un tardeo muy animado donde cada uno puso su granito de humor para continuar con la cena de carnaval a base de pasta a la boloñesa, pollo guisado, postre, pan y bebida. Posteriormente se continuo con el concurso de disfraces donde el ganador de grupos se llevo una gratificación de 100 euros y el individual 40 euros. Velada nocturna de baile con el DJ Dafra.

Los carnavales se viven con intensidad en Alcañices / Chany Sebastián

Para la tarde del domingo gordo se programó una oferta de hinchables dirigida para los niños en el auditorio y una merienda ofrecida por cortesía de la asociación cultural "Amigos de Alcañices".

Para el Martes de Carnaval se prevé una animada tarde de Antruejo a partir de las 17 horas en "Los Toriles" de la Plaza Mayor (junto a la Casa Consistorial) con el espectáculo "La vuelta al mundo contada" para los mas pequeños y todo aquel que quiera acompañarlos.

En el mismo lugar tendrá lugar una gran y sabrosa chocolatada donada por la asociación cultural "Gigantillas de Alcañices". Se culminará a las 19.30 horas en la Plaza Mayor con el entierro de la sardina y la convidada de escabeche con pan para todos.