Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sigue el Zamora vs. BarakaldoAccidente en ToroHuelga de médicos en ZamoraZamora en Madrid Fusión
instagramlinkedin

Nueve horas sin luz en pueblos de Sanabria

Algunas zonas de Puebla de Sanabria sufrieron microcortes de luz a lo largo del viernes y el sábado, e incluso este domingo

Consultorio de Requejo de Sanabria. | ARACELI SAAVEDRA

Consultorio de Requejo de Sanabria. | ARACELI SAAVEDRA

Araceli Saavedra

Varios pueblos de la comarca de Sanabria permanecieron 9 horas sin luz, desde las 10 de la noche del sábado hasta las 7:30 del domingo por las condiciones climáticas y, al parecer, a causa de la caída de un árbol sobre la línea. El corte afectó a pueblos como Sotillo, Quintana de Sanabria, Limianos, Barrio de Lomba y algunos vecindarios del municipio de Galende, como en El Puente de Sanabria.

Los usuarios no pudieron hacer uso de las calefacciones, ni cocinas eléctricas, ni encender la luz, ni usar ningún dispositivo alimentado por electricidad. Algunas zonas de Puebla de Sanabria sufrieron microcortes de luz a lo largo del viernes y el sábado, e incluso este domingo.

Noticias relacionadas y más

En municipios como Lubián, Requejo y parte de Cobreros además de microcortes de electricidad durante toda la mañana del sábado, se produjeron cortes de electricidad más prolongados a causa del viento, entre las 3 y las 6 de la mañana, alterando los dispositivos conectados. Así se salda, una vez más, los cortes de luz generalizados de mayor o menor duración cada vez que hay borrascas en la zona.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents